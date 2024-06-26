Kuzey Kore Güney Kore'ye yine 'çöp balonu' gönderdi: Uçuşlar ertelendi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin geçen aydan bu yana Güney'e 6 defa çöp balonu gönderdiği belirtildi.

Kuzey tarafının, 28 Mayıs'tan bu yana Güney'e yaklaşık 2 bin çöp balonu gönderdiği belirtiliyor.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.