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Dünya Kuzey Kore medyasından Bidena bunamış yaşlı adam benzetmesi
AMERİKA

Kuzey Kore medyasından Biden’a 'bunamış yaşlı adam' benzetmesi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden’ı 'bunamış yaşlı adam' olarak nitelendirdi.

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Kuzey Kore medyasından Biden’a bunamış yaşlı adam benzetmesi
Foto: Arşiv.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan bir haberde, Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesine tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden için "bunamış yaşlı adam" ifadesi kullandı.

  • Haberde, "Bu tür açıklamalar sadece saldırganlık ve komplo kurmada usta olan Yankees'in torunları tarafından yapılabilir" ifadesine yer verildi.

Biden için "dil sürçmesiyle tanınan bir başkan" yorumunun yapıldığı ve daha sonra ismi verilmediği haberde, "böyle bir adamın iktidarda olduğu ABD'nin geleceği kasvetli" denildi.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA, daha önce de yabancı liderlere yönelik hakaret derecesine varan eleştirilerde bulunmuştu.

Pyongyang yönetimi, eski ABD Başkanı Barack Obama için "tropikal ormandaki maymun" benzetmesini yapmıştı.

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