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Dünya Kuzey Kore tehdit etti Güney Koredeki irtibat ofisini kapatacağız
ASYA

Kuzey Kore tehdit etti: Güney Kore'deki irtibat ofisini kapatacağız

Kuzey Kore, Güney Kore’deki aktivistlerin bu ülkeye broşür göndermesiyle çıkan geriliminin ardından Seul yönetimini ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etti. Güney Kore’nin gerilimin yeniden artmasına neden olacak bu hareketlerden pişmanlık duymadığını belirten Sözcü, "Birinci adım olarak, Kaesong Sanayi Parkı’ndaki Kuzey-Güney Ortak İrtibat Ofisi’ni kesinlikle kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kim Yo-jong çarşamba günü de Seul yönetimini tehdit etmişti.
Kim Yo-jong çarşamba günü de Seul yönetimini tehdit etmişti.

Kuzey Kore, Güney Kore’deki aktivistlerin bu ülkeye broşür göndermesiyle çıkan geriliminin ardından Seul yönetimini ortak irtibat ofisini kapatmakla tehdit etti.

Kuzey Kore haber ajansı (KCNA) haberinde, Kuzey Kore-Güney Kore ilişkilerin yürütmekten sorumlu Kuzey Kore İşçi Partisi Merkezi Komitesi Birleşik Cephe Departmanı’nın ismi açıklanmayan sözcüsünün, Kim Jong-un’un Birleşik Cephe Departmanı Yardımcı Direktörü olan kız kardeşi Kim Yo-jong’un ortak irtibat ofisinin kapatılmasına yönelik uygulamaların incelenmesi talimatını verdiği aktarıldı.

Güney Kore’nin gerilimin yeniden artmasına neden olacak bu hareketlerden pişmanlık duymadığını belirten Sözcü, "Birinci adım olarak, Kaesong Sanayi Parkı’ndaki Kuzey-Güney Ortak İrtibat Ofisi’ni kesinlikle kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

"Güney Kore’den sürekli pis çöplerin geldiğini, artık son olaya müsamaha gösteremeyeceklerini" kaydeden Sözcü, "Halkımız, ‘Kuzey Kore’den kaçanlar’ tarafından Kuzey Kore karşıtı broşürlerin atılmasından ve Güney Koreli yetkililerin buna göz yummasından giderek daha fazla öfke duyuyor ve (bu durumdan) tiksiniyor." ifadelerini kullandı.

Askeri anlaşmanın iptali söz konusu

Kim Yo-jong çarşamba günü de Seul yönetimini tehdit etmiş, Güney Korelilerin broşürlerin atılması gibi olaylara son vermek için gerekli adımı atmaması halinde, kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini kaydetmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Yoh Sang-key de broşür geriliminin ardından balonla broşür atma kampanyalarının sınır bölgesinde yaşayanların güvenliğini tehdit ettiğini ve hükümetin, "gerilime yol açan faaliyetlerin kesin çözümü" için yasal değişikliklere gideceğini bildirmişti.

Broşür atmak saldırı olarak nitelendiriliyor

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Seul yönetimi, gerilimin yüksek olduğu dönemlerde bu tür eylemleri önlemek için bölgeye polis ekipleri gönderirken, Kuzey Kore'nin bunları tamamen yasaklaması yönündeki çağrılarına aktivistlerin özgürce hareket etme hakkı bulunduğunu vurgulayarak direniyor.

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