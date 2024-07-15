Kuzey Kore'den Güney Kore'ye açık tehdit: Bedel ödemeye hazır olun

Rusya Devlet Başkanı Putin’in yıllar yıllar sonra Kuzey Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret dünya çapında yankılandı. Türkiye’de de bol tartışıldı. Gelgelelim bu ziyaret, nükleer boyut da dahil, gerçekten bu kadar önemli mi? Ya da önemini anlamak için doğru yere bakıyor muyuz? Baltıklar’dan Avrupa’ya dikiş yerlerini attıra attıra ilerleyen yırtık, önce Karadeniz-Hazar çizgisinde, sonra Ortadoğu/Batı Asya üzerinden Asya-Pasifik’e ilerlediğinden, küresel yeni düzenin alametlerini de aşarak delillerine