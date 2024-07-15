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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye açık tehdit: Bedel ödemeye hazır olun

Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı broşürler" göndermesine tepki gösterdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." dedi.

12:53 - 15/07/2024 Pazartesi
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Kim Jong-un - Kim Yo-jong
Kim Jong-un - Kim Yo-jong
Kuzey Kore lideri
Kim Jong-un
'un kız kardeşi
Kim Yo-jong
, sınırın kuzeyine "Pyongyang yönetimini eleştiren broşürler" göndermekle itham ettiği Güney Kore'yi yürüttüğü "kirli oyun" gerekçesiyle eleştirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim Yo-jong, iki ülke arasındaki sınır bölgesi ile Kuzey Kore'nin bazı yerlerinde "Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleri" bulunduğunu ve bu broşürlerin yakıldığını belirtti.



"Çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalılar"


Güney Kore'ye, sınırın kuzeyine "Pyongyang karşıtı bildiriler" gönderdiği için tepki gösteren Kim, "Güney Kore, kirli oyunları için çok büyük bir bedel ödemeye hazır olmalı." ifadesini kullandı.


Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) gibi gruplar, uzun süredir Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu helyum dolu dev balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.



#Kim Jong-un
#Kim Yo-jong
#Kuzey Kore
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