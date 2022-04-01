Kuzey Makedonyalı Türkler tepkili: Nüfus sayımı gerçeği yansıtmıyor

Kuzey Makedonya’da 19 sene aradan sonra yapılan (eylül 2021) ve sonuçları önceki gün açıklanan nüfus sayımının sonuçlarına Makedonyalı Türkler’den tepki geldi. Ülke içindeki anlaşmazlıklardan dolayı 19 yıl sonra ilk kez düzenlenen sayımın tartışmalı sonuçlarına göre 1 milyon 137 bin ile Makedonlar ülke nüfusunun yüzde 54’ünü oluşturuyor. Ülkenin yüzde 29,5’sini tekabül eden Arnavutların sayısı ise 619 bin.

Leyla Emin Şerif

Ülkedeki üçüncü büyük etnik grup olan Türklerin nüfusu ise 83 bin 443 olarak açıklandı; bu da toplam nüfusun yüzde 3.98’e karşılık geliyor. Makedonya Türklerinden yazar Leyla Emin Şerif ise Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada sayım esnasında eşit temsil ilkesine uyulmadığı, Türk sayman bulundurulmadığı ve yaşanan aksaklıkların önüne geçilemediği için sonuçların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ülkedeki Türk nüfusun 100 bin ila 140 bin arasında, toplam nüfusun en az yüzde 7’sine ulaştığına inandıklarını belirten Şerif, “19 yıllık süreçte Türk nüfusunun sadece 5 bin 484 artması, istatistiki verilerin reddedilmesi anlamına gelmektedir” diye konuştu. Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada, “Kuzey Makedonya’nın eşit ve kurucu halklarından olan ve bu ülkenin refahı ve kalkınması için çaba gösteren Türk toplumunun, hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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