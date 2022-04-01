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Dünya Kuzey Makedonyalı Türkler tepkili Nüfus sayımı gerçeği yansıtmıyor
AVRUPA

Kuzey Makedonyalı Türkler tepkili: Nüfus sayımı gerçeği yansıtmıyor

Kuzey Makedonya’da 19 sene aradan sonra yapılan (eylül 2021) ve sonuçları önceki gün açıklanan nüfus sayımının sonuçlarına Makedonyalı Türkler’den tepki geldi.

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Necdet Burak Özyurt Yeni Şafak
Kuzey Makedonyalı Türkler tepkili: Nüfus sayımı gerçeği yansıtmıyor
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Kuzey Makedonya’da 19 sene aradan sonra yapılan (eylül 2021) ve sonuçları önceki gün açıklanan nüfus sayımının sonuçlarına Makedonyalı Türkler’den tepki geldi. Ülke içindeki anlaşmazlıklardan dolayı 19 yıl sonra ilk kez düzenlenen sayımın tartışmalı sonuçlarına göre 1 milyon 137 bin ile Makedonlar ülke nüfusunun yüzde 54’ünü oluşturuyor. Ülkenin yüzde 29,5’sini tekabül eden Arnavutların sayısı ise 619 bin.

Leyla Emin Şerif
Leyla Emin Şerif
  • Ülkedeki üçüncü büyük etnik grup olan Türklerin nüfusu ise 83 bin 443 olarak açıklandı; bu da toplam nüfusun yüzde 3.98’e karşılık geliyor. Makedonya Türklerinden yazar Leyla Emin Şerif ise Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada sayım esnasında eşit temsil ilkesine uyulmadığı, Türk sayman bulundurulmadığı ve yaşanan aksaklıkların önüne geçilemediği için sonuçların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ülkedeki Türk nüfusun 100 bin ila 140 bin arasında, toplam nüfusun en az yüzde 7’sine ulaştığına inandıklarını belirten Şerif, “19 yıllık süreçte Türk nüfusunun sadece 5 bin 484 artması, istatistiki verilerin reddedilmesi anlamına gelmektedir” diye konuştu. Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Açıklamada, “Kuzey Makedonya’nın eşit ve kurucu halklarından olan ve bu ülkenin refahı ve kalkınması için çaba gösteren Türk toplumunun, hak ve çıkarlarının korunması yolundaki meşru taleplerini destekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Makedonya alevlere teslim: Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor
FOTOĞRAF 9
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Birkaç farklı mevkideki yangınlar, şehir merkezini tehdit ediyor.
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Başkent Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki şehirde yangınların rüzgarın da etkisiyle bazı evlere sıçradığı görülüyor.
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Koçana Belediye Başkanı Nikolço İliev, yaptığı açıklamada, şehrin üç taraftan da tehlike altında olduğunu ifade ederek, yangının söndürülmesi için kurumlardan yardım talebinde bulundu.
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İliev, yangının rüzgar yönünde ilerlediği bilgisini paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de ülke genelindeki yangınlarla ilgili bilgi aldığını söyledi.
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Öte yandan Kuzey Makedonya Kriz Yönetimi Merkezinden (CUK) yapılan açıklamada, ülke genelinde birkaç yangın noktası bulunduğu, en kritik durumdakinin ise Koçana'da olduğu kaydedildi.
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Gün içinde yaklaşık 170 ordu mensubunun yangınlara müdahale çalışmalarına katıldığını belirten Pendarovski, helikopterlerin sabah saatlerinden itibaren yangından en çok etkilenen Koçana şehrine müdahale edeceklerini dile getirdi.
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Kuzey Makedonya alevlere teslim: Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor
Kuzey Makedonya'nın doğusunda bulunan Koçana şehrinin dağlık kesimlerinde orman yangını çıktı. Yangınların rüzgarın da etkisiyle bazı evlere sıçradığı görülüyor. Ülke genelinde birkaç yangın noktası bulunduğu, en kritik durumdakinin ise Koçana'da olduğu kaydedildi.


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