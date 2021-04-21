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Dünya Libyadan Türk şirketlere davet
AFRİKA

Libya'dan Türk şirketlere davet

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Türk şirketleri ülkesine davet etti. Lafi, "Türk şirketlerinin en kısa sürede Libya'nın yeniden yapılandırılmasına katkı sunmak için Libya'ya geri dönmeleri gerekiyor. Özellikle elektrik alanındaki Türk şirketlerin deneyiminden yararlanabiliriz" dedi. Türkiye'den büyük bir bakanlar heyetinin çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılmasını görüşmek için yakında Libya'ya gideceği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Libyadan Türk şirketlere davet
Türkiye ile Libya arasında 12 Nisan'da 5 yeni anlaşma imzalanmıştı.

Libya Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi ile Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Türkiye'den övgüyle bahsetti

Başkan Yardımcısı Lafi, Türkiye'nin Libya'da siyasi sürecin, barışın ve istikrarın desteklenmesindeki rolünden övgüyle söz etti.

Türk şirketleri ülkesine davet eden Lafi, "Türk şirketlerinin en kısa sürede Libya'nın yeniden yapılandırılmasına katkı sunmak için Libya'ya geri dönmeleri gerekiyor. Özellikle elektrik alanındaki Türk şirketlerin deneyiminden yararlanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den bakanlar heyeti Libya'ya gidecek

Büyükelçi Yılmaz da, Türkiye'den büyük bir bakanlar heyetinin çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılmasını görüşmek için yakında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Libya yönetimi tam kadro Türkiye'ye gelmişti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Nisan'da beraberindeki 5 başbakan yardımcısı, 14 bakan ve Genelkurmay Başkanından oluşan heyetle Türkiye'ye gelmişti.

Türkiye-Libya arasında 5 yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalanmıştı.

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