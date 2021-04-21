Libya'dan Türk şirketlere davet

Libya Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi ile Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz başkent Trablus'ta bir araya geldi.
Türkiye'den övgüyle bahsetti
Başkan Yardımcısı Lafi, Türkiye'nin Libya'da siyasi sürecin, barışın ve istikrarın desteklenmesindeki rolünden övgüyle söz etti.
Türk şirketleri ülkesine davet eden Lafi, "Türk şirketlerinin en kısa sürede Libya'nın yeniden yapılandırılmasına katkı sunmak için Libya'ya geri dönmeleri gerekiyor. Özellikle elektrik alanındaki Türk şirketlerin deneyiminden yararlanabiliriz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'den bakanlar heyeti Libya'ya gidecek
Büyükelçi Yılmaz da, Türkiye'den büyük bir bakanlar heyetinin çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılmasını görüşmek için yakında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Libya yönetimi tam kadro Türkiye'ye gelmişti
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Nisan'da beraberindeki 5 başbakan yardımcısı, 14 bakan ve Genelkurmay Başkanından oluşan heyetle Türkiye'ye gelmişti.
Türkiye-Libya arasında 5 yeni anlaşma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalanmıştı.