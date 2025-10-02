Liman işçileri işgal gemisini engelledi

Ülkede bir süredir Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek aynı zamanda işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkmak amacıyla farklı limanlarda İsrail'e yük götüren gemilere yönelik protestolar yaşanıyor. İtalyan basınındaki haberlere göre, son olarak önceki gün Livorno Limanı'ndaki işçiler, İsrail'e yük taşıdığını anladıkları "Zim Virginia" gemisi limana demirledikten sonra iş bırakacaklarını ve hiçbir şekilde yük indirmeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine "Zim Virginia" gemisi, yük indirme ve bindirme yapamadan Livorno'dan ayrılmak zorunda kaldı. Livorno'daki ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) yetkilisi Gianfranco Francese de Zim Virginia gemisinin yanaştığını ancak liman işçilerinin derhal limanlarını koruyacaklarını ve hiçbir şey yükleme veya boşaltma yapmayacaklarını açıkça belirttiklerini kaydederek “Gazze'de yaşananların bir savaş olmadığını, Netanyahu tarafından işlenen gerçek bir soykırım olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.