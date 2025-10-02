Yeni Şafak
Liman işçileri işgal gemisini engelledi

04:002/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
İtalya'nın Livorno Limanı.
İtalya'nın Livorno Limanı.

İtalya'nın Livorno Limanı'nda, İsrail bayraklı "Zim Virginia" isimli geminin herhangi bir yük indirip bindirmesine izin verilmedi.

Ülkede bir süredir Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek aynı zamanda işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkmak amacıyla farklı limanlarda İsrail'e yük götüren gemilere yönelik protestolar yaşanıyor. İtalyan basınındaki haberlere göre, son olarak önceki gün Livorno Limanı'ndaki işçiler, İsrail'e yük taşıdığını anladıkları "Zim Virginia" gemisi limana demirledikten sonra iş bırakacaklarını ve hiçbir şekilde yük indirmeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine "Zim Virginia" gemisi, yük indirme ve bindirme yapamadan Livorno'dan ayrılmak zorunda kaldı. Livorno'daki ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu'nun (CGIL) yetkilisi Gianfranco Francese de Zim Virginia gemisinin yanaştığını ancak liman işçilerinin derhal limanlarını koruyacaklarını ve hiçbir şey yükleme veya boşaltma yapmayacaklarını açıkça belirttiklerini kaydederek “Gazze'de yaşananların bir savaş olmadığını, Netanyahu tarafından işlenen gerçek bir soykırım olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

LİMANLARI BLOKE EDECEKLER

İtalya’da son 10 gün, Livorno dışında Cenova, Ravenna ve Venedik'in Marghera gibi limanlarında, liman işçileri Siyonist İsrail'e patlayıcı madde ya da yakıt taşıyan gemilerin yanaşmasına engel olmaya devam ediyor. Ayrıca, CGIL genel kurulu da Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’nun İsrail ordusu tarafından durdurulması halinde ülke genel greve gidilmesi çağrısı yapılması kararı oybirliğiyle alındı. Liman işçileri de benzer şekilde Gazze yolundaki Küresel Sumud Filosuna müdahale edilmesi durumunda limanları bloke edeceklerini bildirdi.



