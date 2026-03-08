Lübnan’dan dönen Suriyelilere acil yardım

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK

Lübnan’da uzun yıllar mülteci olarak yaşamlarını sürdüren Suriyeli aileler, son dönemde bölgede artan saldırılar ve güvenlik endişeleri nedeniyle ülkelerine geri dönme kararı aldı. Günler süren yolculukların ardından sınır kapılarına ulaşan aileler, çoğu zaman yanlarında yalnızca birkaç parça eşya ile yeni bir hayat kurma umuduyla Suriye topraklarına adım atıyor.

İHH ekipleri ise bu zorlu yolculuğun ardından sınırı geçen sivillerin ilk ihtiyaçlarını karşılamak için sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Gıda, hijyen ürünleri ve temel yaşam malzemelerinden oluşan acil yardım paketleri, özellikle çocuklu aileler için büyük önem taşıyor.

“AİLELERİ SINIRDA KARŞILIYORUZ”

İHH Suriye Medya Sorumlusu Yakup Alaca, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yardım faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirtti. Alaca, sınır kapılarında kurulan yardım noktalarında geri dönen ailelerin karşılandığını ifade ederek şunları söyledi: “Yardım çalışmalarımıza Yabous ve Jouiseh sınır kapılarında devam ediyoruz. Buraya ulaşan aileleri ekiplerimiz karşılıyor. Özellikle uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından gelen insanlar büyük ihtiyaç içinde oluyor. Bu nedenle acil yardım malzemeleri ve kıyafet dağıtımları gerçekleştiriyoruz.” Alaca, yardım çalışmalarının yalnızca acil destekle sınırlı olmadığını, ihtiyaçların devam etmesi halinde bölgede farklı yardım faaliyetlerinin de planlandığını dile getirdi.

TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

İHH tarafından dağıtılan yardım paketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra hijyen malzemeleri ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan çeşitli ürünler bulunuyor. Sınır kapılarında gerçekleştirilen kıyafet dağıtımları ise özellikle çocuklar ve yaşlılar için önemli bir destek sağlıyor. Bölgede görev yapan gönüllüler ve saha ekipleri, ailelerin güvenli şekilde ülkelerine dönebilmeleri ve ilk günlerdeki temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yoğun çaba gösteriyor.

YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İHH yetkilileri, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun devam ettiğini ve geri dönüş yapan ailelerin sayısının her geçen gün arttığını belirtiyor. Bu nedenle yardım çalışmalarının önümüzdeki süreçte de sürdürüleceği ifade ediliyor. Zorlu şartlar altında ülkelerine dönmeye çalışan Suriyeli siviller için yürütülen bu insani yardım faaliyetleri, sınırda bekleyen binlerce aileye umut oluyor. İHH ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve geri dönüş sürecinde yaşanan insani zorlukları hafifletmek amacıyla bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



















