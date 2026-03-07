Bülent Yıldırım'dan Müslüman coğrafyasına birlik çağrısı: Bombalar mezhep sormuyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Müslüman coğrafyasında yaşanan savaş ve saldırılarda ölenlerin çoğunluğunun çocuk olduğunu hatırlattı.

“Ölenler hep aynı: Müslüman çocuklar”

Yıldırım, paylaşımında, “Dün Bosna’da, Çeçenistan’da, Afganistan’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Suriye’de, Irak’ta… Bugün Sudan’da, Lübnan’da, Gazze’de ve İran’da. Ölenler hep aynı: Müslüman çocuklar.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, dünyada bu katliamları durduracak ortak bir iradenin bulunmadığını vurgulayarak, “57 İslam ülkesi var. 1,8 milyar Müslüman var. Ama Gazze’de çocuklar ölürken dünyada bu katliamı durduracak ortak bir irade yok.” dedi.

“Bombalar mezhep sormuyor ama biz soruyoruz”

ABD ve İsrail’in bombalarının şehirleri yerle bir ettiğini belirten Yıldırım, buna karşı “Bombalar mezhep sormuyor. Ama biz birbirimize soruyoruz: ‘Şii misin? Sünni misin? Selefi misin? Sufi misin?’” ifadelerini kullanarak Müslümanların mezhep, etnik ve kardeş kavgalarına dikkat çekti.

“Ya birlik olacağız ya da parçalanmışlığın bedelini ödeyeceğiz”

Yıldırım, emperyalist güçlerin İslam coğrafyasını adım adım parçaladığını belirtirken, birlik çağrısını şöyle dile getirdi: “Birlik yoksa güç yok. Birlik yoksa onur yok. Birlik yoksa gelecek yok. Ya zulme karşı birlik olacağız, ya da parçalanmışlığın bedelini ödemeye devam edeceğiz.”





Dün Bosna’da, Çeçenistan’da, Afganistan’da, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Suriye’de, Irak’ta…

Bugün Sudan’da, Lübnan’da, Gazze’de ve İran’da.



Ölenler hep aynı:

Müslüman çocuklar.



Fail değişmiyor.

Sessizlik de değişmiyor.



ABD ve İsrail bombaları şehirleri yerle bir ederken,… pic.twitter.com/5SuQtsMQWi — Bülent Yıldırım (@BYildirim_IHH) March 6, 2026







