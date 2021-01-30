Madrid'de uyuşturucu çetelerinin mücadelesi sebebiyle 4 bin nüfuslu bölge 3 aydır elektriksiz yaşıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'in 14 kilometre güneydoğusunda kalan Canada Real adlı yerleşim yerinde uyuşturucu çetelerinin rant kavgası arasında kalan yaklaşık 4 bin kişi, 3 aydır elektriksiz yaşıyor.

Canada Real'de yaşananlarla ilgili, bölgeye dışarıdan gelen herkesin ortak görüşü "Avrupa'nın önemli başkentlerinden biri olan Madrid için tam bir utanç tablosu" olması.

Müslüman göçmenler yaşıyor

2000'lerin başından itibaren "Avrupa'nın en büyük uyuşturucu süpermarketi" olarak bilinen Canada Real, bir yanda polisin bile müdahale edemediği suç örgütlerinin yuvası diğer yanda ise Faslı Müslüman göçmenlerin ve Romanların yerleştirildiği bir yer olarak biliniyor.

Gecekondu mahallelerini andıran, doğru düzgün bir yolu veya altı yapısı olmayan bölgede 1800 kadarı çocuk yaklaşık 4 bin kişi, kaçak yapılar, derme çatma evler ya da barakalarda yaşıyor.

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Önünden geçmeye bile korkulan Canada Real'in uyuşturucu satılan bölgesindeki evlerin önünde lüks araçlar görülürken, göçmenlerin yaşadığı alanda ise hasarlı ve eski model arabalar dikkati çekiyor.

En büyük sorun güvenlik

Güvenlik sorununun ciddi boyutta olduğu 2 kilometrelik caddenin girişinde sürekli polis aracı bekletiliyor, atlı polisler de devriye geziyor.

Madrid Belediyesi ile bölgedeki iki ilçe belediyesinin sahiplenmediği Canada Real'de bu zamana kadar ücretsiz verilen elektrik, tedarikçi firmanın "trafolarda aşırı yüklenme olduğu" gerekçesiyle 26 Ekim'de kesildi.

Hem tedarikçi firma hem de belediyeler, aşırı elektrik tüketimine uyuşturucu elde etmek için kullanılan kenevir bitkisinin üretilmesinin yol açtığını açıklarken, uzun bir geçmişi olan bu yasa dışı faaliyete karşı neden şimdi harekete geçildiği ve bölgedeki masum ve fakir ailelerin neden kış ortasında mağdur edildiği sorularına kimse cevap vermiyor.

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Rant kavgasına dönüştü

Bazı sivil toplum örgütleri ise Madrid'e çok yakın, ağaçlık ve güzel bir konumu bulunan Canada Real'deki durumun artık rant kavgasına dönüştüğünü savunuyor.

Müteahhitlerin bölgeye lüks siteler yapmak için belediyelerle pazarlık ettiği ancak güvenlik sorununun olduğu bir yerin yakınlarında ev almayı kimse istemeyeceğinden Canada Real'deki mevcut durumun değiştirilmesini, gecekonduların yıkılıp, uyuşturucu çetelerinden temizlenmesini şart koştukları iddia ediliyor.

Canada Real'deki en yoksul bölümün yıkımı, buradakilerin başka yerlere taşınması ve bölgeye alt yapı hizmetlerinin getirilmesi konusunda 2017 yılında belediyeler arasında imzalanmış bir planlama olsa da belediyelerdeki siyasi yönetimlerin el değiştirmesiyle bu şimdilik rafa kaldırılmış gözüküyor.

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Gazeteciler sivil toplum örgütlerinin eşliğinde gidiyor

Diğer yandan yabancıların Canada Real'e girmesi, güvenlik açısından tehlikeli olduğundan, gazeteciler de buraya giderken bölge halkına gıda, yiyecek ve ısınma yardımları yapan sivil yardım örgütlerini kullanıyor.

Katolik Kilisesine bağlı Madrina Vakfının başkanı Conrado Jimenez'in yardımlarıyla Canada Real'e giren AA ekibi, burada yaşayanlarla konuştu.

Bu zamana kadar ne elektrik ne de su parası ödeyen, kaçak yapılarda yaşayan Canada Real halkının ortak sözü, "Bunu biz istemedik. Buraya yerleşmemize 10-15 yıl önce tüm yerel yönetimler ve hükümet göz yumdu. Bize elektrik ve su verdiler ama kimse sayaç takmadı. Şimdi elektriğimizi kestiler. Uyuşturucuyu temizlesinler, sayaç taksınlar biz faturalarımızı ödemeye hazırız." oldu.

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18 yaşındaki Rosa, yaşadığı zor günleri "Tamamen çaresiz durumdayız. Zaten salgından dolayı kimse çalışmıyor. Bir de elektriksiz kalınca hayatımız karardı. Gece evde ışıksız oturuyoruz, soğuktan donuyoruz. Kimse ilgilenmiyor." sözleriyle anlattı.

Geçen haftalardaki yoğun kar yağışından evinin bir odasının çatısı çöken Armando ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"İleriki sokakta uyuşturucu satıyorlar diye bizim günahımız ne? Polis her şeyi biliyor, engellesin. Bizler fakir, gariban insanlarız. Gündelik işçileriz. Buradan zaten herkes insanlık dışı şartlarda yaşıyor, şimdi elektriksiz daha da perişan olduk. Gece cep telefonunun ışığını yakıyoruz. Karanlıkta yemek yiyoruz. 74 yaşındaki biri soğuktan donarak öldü. Bir çocuk sobadan zehirlendi, bir çocuk da hipotermiden hastaneye kaldırıldı. Bize yardım etmek için daha ne bekliyorlar?"

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"Bu mu Avrupa?"

Canada Real'da yaşayan yaklaşık 400 Faslıdan biri olan Abdul da "Biz daha iyi bir yaşam umuduyla buralara geldik. Bu mu Avrupa?" diye yakındı.

Abdul, "15 yıldır buradayım. 3 çocuğumuz var, hayatımızı burada kurduk. Elektriğimizi kesenlerin, belediyelerin şimdiye kadar akılları neredeydi? Zaten salgından dolayı işlerimizi kaybettik bize yardım edeceklerine elektriğimizi kestiler. Eğer bizi kovalayacaklarını düşünüyorlarsa çok beklerler, ölürüm de buradan gitmem. Çünkü gidecek yerim yok." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili hiçbir önlemin alınmadığı ve son 50 yılın en soğuk kışına tanıklık eden Canada Real'de yaşanan insanlık dramı son dönemlerde ulusal ve uluslararası basın tarafından sıkça gündeme getirilse de herhangi bir çözüm bulunması konusunda henüz tünelin sonunda ışık görülmüyor.