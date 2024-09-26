Mahmud Abbas BM Kurulu'na hitap etti: Filistin Ayşenur Hanım'ın duruşunu unutmayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'nda konuştu. Konuşmasında terör devleti İsrail'in Lübnan halkına karşı soykırım suçu işlediğini ifade eden Abbas, Filistin halkının, işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin duruşunu unutmayacağını da aktardı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda hitap etti.
Konuşmasında terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Abbas, siyonist katillerin soykırım suçu işlediğini söyledi.
"Filistin'de olan olaylar bir patlamanın eşiğine gelmiş durumda. 7 Ekim'de başladı geçen yıl ve bugüne kadar bu olaylar devam etti. Ve birinci günden itibaren ben savaşın biran önce durması için çok konuştum ve sivillerin öldürülmemesi gerektiğini söyledim, hangi halktan olursa olsun. Esirlerin biran önce serbest bırakılmasını söyledik.
"Gazze bitti artık"
İki taraftan da tutuklananların serbest bırakılmasını defalarca kez söyledik. Kimin yanında tutuklu varsa bıraksın. Ve görüşme masasına oturalım ve yasal olan ne varsa uygulayalım.
Ama İsrail devleti aklın sesini duymuyor ve Gazze'de soykırım uyguluyor. Gazze'de halkımız öldürülüyor. Savaş suçu işliyorlar. Onlarca devlet de söyledi. İşte bugün İsrail devleti bir başka düşmanlığı Lübnan halkına başlattı. Ve Lübnan halkı da şu an soykırıma uğruyor. İsrail'in hem Lübnan'daki hem Filistin'deki savaşı durdurması gerekiyor.
Bu saldırılar bir an önce durmalı... İsrail Gazze'yi tamamıyla işgale yeltendi. Gazze tamamen yıkıldı ve artık yaşam belirtisi yok. Artık yaşamaya uygun değil. Hem evler, hem sağlıkla ilgili yerler, yollar, kiliseler hepsi yıkıldı. Ve elektrik yok ve artık normal suya dahi ulaşılamıyor. Gazze bitti artık.
"İsrail sorguya çekilmeyeceğini mi zannediyor?"
Gazze'nin yüzde 75'i tamamen yıkıldı. İsrail bu suçlardan dolayı sorguya çekilmeyeceğini mi zannediyor? Uluslararası toplum hemen İsrail'e karşı yaptırım uygulamalıdır. Katliamlar oluyor, soykırım oluyor. İsrail ilk kurulduğundan beri 1948'den beri bize soykırım uyguluyor. Bugüne kadar hesap soran olamadı. Ama bir halk yok olursa mutlaka onu soran olacaktır. Bizler defalarca kez hakkımızı istedik ama dünya İsrail'i isyankar bir devlet olarak bir türlü ikna edemedi ve sivilleri öldürmeye devam ettiler.
"Amerika İsrail'i cesaretlendirdi"
Amerikan yönetimi dünyadaki en büyük demokratik bir devlet olarak üç kez BM Güvenlik Konseyi'nin kararını iptal etti. Amerika tek başına dedi ki savaş devam etsin. Vetoyu kullanarak İsrail'i silahlandırmaya devam ettiler. Çocuklar ve kadınları öldürmeye devam ettiler. Amerika İsrail'i cesaretlendirdi. Bu düşmanlığın devamına Amerika sebep oldu. Güvenlik Konseyi'nde Filistin devletinin kurulmasını veto eden tek devlet Amerika oldu. Biz Amerikalılara göre tam üye olmayı hak etmemişiz. Amerika nasıl ısrar ediyor bizim halkımızın karşısında duruyor. Diğer halklar gibi biz neden haklarımıza ulaşamıyoruz?"