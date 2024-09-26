Mahmud Abbas BM Kurulu'na hitap etti: Filistin Ayşenur Hanım'ın duruşunu unutmayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda hitap etti.

Konuşmasında terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Abbas, siyonist katillerin soykırım suçu işlediğini söyledi.

İşgalci İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye de konuşmasında yer ayıran Abbas, " Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım'ın duruşunu unutmayacaktır. " dedi.

Abbas'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Filistin'de olan olaylar bir patlamanın eşiğine gelmiş durumda. 7 Ekim'de başladı geçen yıl ve bugüne kadar bu olaylar devam etti. Ve birinci günden itibaren ben savaşın biran önce durması için çok konuştum ve sivillerin öldürülmemesi gerektiğini söyledim, hangi halktan olursa olsun. Esirlerin biran önce serbest bırakılmasını söyledik.

"Gazze bitti artık"

İki taraftan da tutuklananların serbest bırakılmasını defalarca kez söyledik. Kimin yanında tutuklu varsa bıraksın. Ve görüşme masasına oturalım ve yasal olan ne varsa uygulayalım.

Ama İsrail devleti aklın sesini duymuyor ve Gazze'de soykırım uyguluyor. Gazze'de halkımız öldürülüyor. Savaş suçu işliyorlar. Onlarca devlet de söyledi. İşte bugün İsrail devleti bir başka düşmanlığı Lübnan halkına başlattı. Ve Lübnan halkı da şu an soykırıma uğruyor. İsrail'in hem Lübnan'daki hem Filistin'deki savaşı durdurması gerekiyor.

Bu saldırılar bir an önce durmalı... İsrail Gazze'yi tamamıyla işgale yeltendi. Gazze tamamen yıkıldı ve artık yaşam belirtisi yok. Artık yaşamaya uygun değil. Hem evler, hem sağlıkla ilgili yerler, yollar, kiliseler hepsi yıkıldı. Ve elektrik yok ve artık normal suya dahi ulaşılamıyor. Gazze bitti artık.

"İsrail sorguya çekilmeyeceğini mi zannediyor?"

Gazze'nin yüzde 75'i tamamen yıkıldı. İsrail bu suçlardan dolayı sorguya çekilmeyeceğini mi zannediyor? Uluslararası toplum hemen İsrail'e karşı yaptırım uygulamalıdır. Katliamlar oluyor, soykırım oluyor. İsrail ilk kurulduğundan beri 1948'den beri bize soykırım uyguluyor. Bugüne kadar hesap soran olamadı. Ama bir halk yok olursa mutlaka onu soran olacaktır. Bizler defalarca kez hakkımızı istedik ama dünya İsrail'i isyankar bir devlet olarak bir türlü ikna edemedi ve sivilleri öldürmeye devam ettiler.

"Amerika İsrail'i cesaretlendirdi"