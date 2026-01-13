Yeni Şafak
Malezya X platformuna hukuki hamleyi değerlendiriyor

15:1813/01/2026, Salı
AA
Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu, X plaftormunu mahkemeye vermeyi düşündüğünü açıkladı.
Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, kullanıcı güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle ABD merkezli sosyal medya platformu X'e karşı hukuki süreç başlatmayı değerlendirdiklerini bildirdi.

Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, Fahmi, başkent Kuala Lumpur'da katıldığı bir etkinlikte konuştu.

Fahmi, ülkede yanlış bilginin yayılmasının ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu konuyla mücadelenin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.


'Eyalet yönetimleri bu sorunla tek başına mücadele edemez'

Kullanıcı güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonunun (MCMC) X'i mahkemeye vermeyi değerlendirdiğini belirten Fahmi, bu olası adımı geçen yıl Telegram mesajlaşma platformu ve bazı mesajlaşma platformlarına karşı açılan davaya benzetti.

Fahmi, "Eyalet yönetimleri bu sorunla tek başına mücadele edemez" diyerek MCMC ve ilgili diğer kurumlarla yakın işbirliği içinde çalışılması gerektiğini kaydetti.


Ne olmuştu?

MCMC, geçen yıl, Telegram ve bazı mesajlaşma platformlarına karşı, kamu kurumlarına duyulan güveni zedeleyebilecek ve toplumsal düzeni tehdit edebilecek zararlı içeriklerin yayıldığı iddiasıyla dava açmıştı.

Öte yandan MCMC, hafta sonunda, ABD'li milyarder Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'a kısıtlama getirmişti.


