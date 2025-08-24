Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Malezya'dan Gazze'ye destek: Başbakan İbrahim 23,6 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu

Malezya'dan Gazze'ye destek: Başbakan İbrahim 23,6 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu

20:1124/08/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Gazze'de binlerce kişinin aç bırakıldığına dikkati çeken Enver, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zalim olduğunu belirtti.
Gazze'de binlerce kişinin aç bırakıldığına dikkati çeken Enver, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zalim olduğunu belirtti.

Başkent Kuala Lumpur'da binlerce kişinin katıldığı gösteride konuşan Başbakan Enver İbrahim, Gazze halkına ek 23,6 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı. İbrahim, büyük şirketleri de yeniden imar için destek olmaya çağırdı ve İsrail’e tepki gösterdi. Başbakan İbrahim ayrıca, Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığını vurgulayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da binlerce kişi Filistin’e destek için gösteri yaparken, Başbakan Enver İbrahim Gazzeliler için ek yardım paketi duyurdu.

Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, binlerce Malezyalı başkent Kuala Lumpur'un Merdeka Meydanı'nda bir araya geldi.

Gazze'ye 23,6 milyon dolar ek yardım

Gösteri meydanında konuşma yapan Enver, Malezya'nın Gazze'deki Filistin halkına yardım için yaklaşık 23,6 milyon dolar ek yardım yapacağını duyurdu.

Enver, ayrıca Malezya'daki büyük şirketleri Gazze'nin yeniden imarı için yardım sağlamaya çağırdı.

"Açlık Gazze'de silah olarak kullanılıyor"

Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun aç bırakıldığına dikkati çeken Enver, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zalimlikle suçladı.

Enver, Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığını vurgulayarak, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik zulmü durdurmak için İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.



#Gazze
#Malezya Başbakanı
#Enver İbrahim
#Yardım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammında son durum 2025: Kamu Hakem Kurulu'nun üçüncü toplantısı ne zaman? Emekli ve memur maaş zammı için kritik tarih