Malezya'dan Gazze'ye destek: Başbakan İbrahim 23,6 milyon dolarlık yeni yardım paketini duyurdu

Başkent Kuala Lumpur'da binlerce kişinin katıldığı gösteride konuşan Başbakan Enver İbrahim, Gazze halkına ek 23,6 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı. İbrahim, büyük şirketleri de yeniden imar için destek olmaya çağırdı ve İsrail’e tepki gösterdi. Başbakan İbrahim ayrıca, Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığını vurgulayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da binlerce kişi Filistin’e destek için gösteri yaparken, Başbakan Enver İbrahim Gazzeliler için ek yardım paketi duyurdu.
Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, binlerce Malezyalı başkent Kuala Lumpur'un Merdeka Meydanı'nda bir araya geldi.
Gazze'ye 23,6 milyon dolar ek yardım
Gösteri meydanında konuşma yapan Enver, Malezya'nın Gazze'deki Filistin halkına yardım için yaklaşık 23,6 milyon dolar ek yardım yapacağını duyurdu.
Enver, ayrıca Malezya'daki büyük şirketleri Gazze'nin yeniden imarı için yardım sağlamaya çağırdı.
"Açlık Gazze'de silah olarak kullanılıyor"
Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun aç bırakıldığına dikkati çeken Enver, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zalimlikle suçladı.
Enver, Gazze'de açlığın bir silah olarak kullanıldığını vurgulayarak, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik zulmü durdurmak için İsrail üzerinde baskı kurmaya çağırdı.