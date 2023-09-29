Mali’de askeri uçak pistten çıktı: 140 Ölü

Mali’de, Rus özel askeri şirketi Wagner mensuplarını taşıdığı iddia edilen Ilyushin IL-76 tipi askeri nakliye uçağı 23 Eylül Cumartesi sabahı inişi sırasında önce pistten çıktı ardından alev aldı. Mali ve Wagneraskerlerini taşıdığı iddia edilen uçakta 140 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ise önceki gün yayınlandı. Görüntülerde, inişi sonrası pistte ilerlemeye devam eden uçak, kalan pist uzunluğunda durmayı başaramadı ve çevre yolunu geçerek setten düştü. Düştükten sonra alev alan uçakta ölenler arasında bir Rus pilotun da olduğu iddia edildi. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazaya ilişkin Wagnerya da Mali yönetiminden herhangi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.