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Dünya Mariupol düştü
AVRUPA

Mariupol düştü

Rusya, Ukrayna’nın Azak Denizi kıyısındaki stratejik kenti Mariupol’ü ele geçirdiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, limanın küçük bir bölümünde direnişin devam ettiğini söyleyerek kentin düştüğünü teyit etmiş oldu. Rusya, böylece 24 Şubat’ta başlayan işgal girişiminde ilk kez önemli bir şehirde kontrolü sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mariupol düştü
Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişiminde 53 gün geride kalırken, Rus ordusunun, Azak Denizi kıyısındaki stratejik Mariupol kentinin kontrolünü ele geçirdiği iddia edildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şehir merkezinin tamamen ordunun kontrolünde olduğu ve sadece Avrupa’nın en büyük demir çelik tesislerinden Azovstal’da direnişin devam ettiği kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski de, limanın küçük bir bölümünde direnişin devam ettiğini belirten açıklamasıyla, Rusya’nın iddiasını dolaylı yoldan teyit etmiş oldu. Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı hedef alan askeri harekatında ilk kez önemli bir şehri ele geçirmiş oldu.

TESLİM OL ÇAĞRISINDA BULUNDU

  • Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada yerleşim yerlerinin tamamen ele geçirildiğini kaydederek, Azovstal tesislerindeki Ukraynalı askerlere teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıda Ukraynalı askerlere teslim olmaları halinde zarar verilmeyeceği, aksi halde imha edilecekleri belirtildi. Dün öğlen saatlerine kadar verilen mühlet dolarken, Ukraynalı yetkililer şehrin belirli bölümlerinde direnişin devam ettiğini belirtti.

Rusya geçen Cuma günü nteslim olan Ukraynalı askerlerin görüntülerini yayınlamıştı. n
Rusya geçen Cuma günü nteslim olan Ukraynalı askerlerin görüntülerini yayınlamıştı. n

TEYİT GİBİ AÇIKLAMA

Rusya tarafından yapılan bu açıklama henüz teyit edilmese de Ukrayna lideri Zelenski’nin sözleri kentteki durumun vahametini gözler önüne serdi. Mariupol’deki durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin hala Mariupol’ü savunmakta olduğunu, ancak Ukraynalı birliklerin liman kentinin sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı’nın bu açıklaması, “dolaylı teyit” olarak yorumlandı.

ŞEHİR YERLE BİR OLDU

  • Bir aydan fazla süredir Rus saldırısı altında olan Mariupol’ün tüm üst ve alt yapısı imha edilmiş durumda. Ukraynalı yetkililer, binlerce sivilin hayatını kaybettiğini aktarırken, sokaklarda da cesetlerin olduğu belirtiliyor. Mariupol, aşırı-sağ görüşleri olduğu belirtilen Ukraynalı Azov taburunun merkezini oluşturuyordu.

Azak Denizi’ndeki stratejk şehir

Ukrayna’nın güneydoğusundaki liman kenti Mariupol, Rusya’nın en yoğun bombardımanına maruz kalan ve en çok hasar gören şehir. Mariupol, Moskova’nın Ukrayna’daki askeri harekâtı açısından oldukça önemli. Mariupol ele geçirilirse, Rusya Ukrayna’nın Karadeniz kıyı şeridinin yüzde 80’inden fazlasının tam kontrolünü elde etmiş olacak, Ukrayna’nın deniz ticaretini kesecek ve onu dünyadan daha da tecrit edecek. Öte yandan Mariupol’ün kontrol altına alınmasıyla bölgede bulunan Rus askeri birlikleri kuzeyde Donbas bölgesindeki Ukrayna hatlarına ilerleme imkanı da bulacak.

Rusya: Erdoğan istedi camidekiler kurtarıldı

qRusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mariupol’de Türk camisindeki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik talebinin, Rus özel kuvvetlerince yerine getirildiği, camideki rehinelerin kurtarıldığı açıklandı. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebinin dün (16 Nisan) yerine getirildiğini ve cami içindekilerin güvenli bir bölgeye nakledildiğini kaydettti. Sözcü, kurtarılan kişilerin sayısına ilişkin bir açıklama yapmadı.

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