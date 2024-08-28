|
Dünya

Meksika Devlet Başkanı Obrador ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD ve Kanada büyükelçilerinin ülkenin iç işlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullanmasını gerekçe göstererek bu ülkelerin büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı.

08:03 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Obrador, ülkede çıkarılmak istenen yargı reformuna yönelik eleştirilerde bulunan ABD ve Kanada büyükelçileriyle ilişkilerin şimdilik askıya alındığını açıkladı.


Obrador, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmediklerini vurgulayarak,
"ABD Büyükelçisi Ken Salazar ile ilişkilerimiz iyi, ancak şu anda durdurulmuş durumda. Acele etmeyeceğiz. Meksika'nın egemenliğine saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü biz de onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğiz. Karşılıklı saygı ve anlayış bekliyoruz"
ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD ve Kanada büyükelçileriyle durdurulan ilişkilerin merkezi hükümetlerle bir ilgisi olmadığını belirterek, her iki büyükelçinin de Meksika'nın bağımsızlığına gerekli saygıyı göstermeleri halinde ilişkilerin eskisi gibi devam edeceğini söyledi.


ABD ve Kanada büyükelçiliklerinden Obrador'un muhtemel yargı reformuna yönelik eleştiriler yapılmıştı. ABD Büyükelçisi Salazar, yargıçların halk tarafından seçilmesini öngören reformun "Meksika demokrasisinin işleyişi açısından büyük bir risk" taşıdığı yönünde açıklama yapmıştı.


Yargı reformu

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.

Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.







#ABD
#Manuel Lopez Obrador
#Meksika
#Kanada
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Öğretmen kırtasiye ödeneği 2024 ne zaman yatacak? MEB kırtasiye ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MEB son açıklamalar...