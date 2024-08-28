Meksika Devlet Başkanı Obrador ABD ve Kanada Büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı

"ABD Büyükelçisi Ken Salazar ile ilişkilerimiz iyi, ancak şu anda durdurulmuş durumda. Acele etmeyeceğiz. Meksika'nın egemenliğine saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü biz de onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğiz. Karşılıklı saygı ve anlayış bekliyoruz"