Meksika'da doğal gaz boru hattında patlama: kasaba tahliye edildi

Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Agua Dulce bölgesinde dün yerel saatle 15.00 sularında boru hattındaki sızıntıya müdahale edildiği sırada patlama gerçekleştiğini duyurdu.
Bakanlık, patlamanın ardından yangının çıktığı olayda en az 19 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Patlama ve ardından çıkan yangında çoğunda birinci derecede yanık teşhis edilen 19 kişi Agua Dulce ve Nanchital'deki hastanelere kaldırıldı.
Yangının ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Halk en yakın kasabaya tahliye edildi
Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Bakanı Guadalupe Osorno Maldonado, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik önlemleri kapsamında dün gece patlama bölgesindeki halkın en yakın kasabaya tahliye edildiğini ifade etti.
Yerel basındaki haberlerde, yangının hala devam ettiği iddia edilirken bakanlık, bölgede onarımın sürdüğü ve güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.
Öte yandan, patlamaya ilişkin başlatılan incelemenin sürdüğü belirtiliyor.