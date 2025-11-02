Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Meksika’da korkunç patlama: Market yangınında 23 kişi öldü

Meksika’da korkunç patlama: Market yangınında 23 kişi öldü

10:352/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meksika'nın Sonora eyaletinde markette çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Sonora Valisi Alfonso Durazo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, eyaletin Hermosillo kentindeki markette yangın çıktığını ve ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Durazo, markette çıkan yangının kontrol altına alındığını ve ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Sonora Başsavcısı Gustavo Salas Chavez, yaptığı açıklamada, 23 kişinin toksik gaz solumaları nedeniyle öldüğünü ve yangının kasıtlı çıkarıldığına ilişkin bulgular olmadığını ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.



#Meksika
#yangın
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aynı hane içinde eşler ayrı ayrı TOKİ sosyal konuta başvuru yapabilir mi?