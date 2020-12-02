METİ timi başladı ​

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkesin uygulanmasını gözetlemek ve denetlemek amacıyla Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kurulmasına ilişkin Türkiye ve Rusya arasında süren teknik görüşmeler tamamlandı, detaylar netleşti. Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile mutabakatın imzalandığını duyurdu.
- Yapılan açıklamada, “Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi. Türk askeri de Karabağ’daki faaliyetlerini başlattı. Kara Kuvvetleri mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Azerbaycan’a gönderildi.
Bakanlık dün Türk askerinin Dağlık Karabağ’da mayın temizleme faaliyetlerine katıldığını açıkladı. Terörle mücadelede büyük başarılara imza atan METİ ve PMKİ timleri, tezkere kapsamında Azerbaycan’a gönderilen ilk personel. Planlanan askeri sevkiyat peyderpey tamamlanıp Karabağ’daki devriyelerin başlatılması planlanıyor.