METİ timi başladı ​

Dünya

Karabağ sorunu çözüldü

20 Kasım’da Ağdam ve 25 Kasım’da Kelbecer’den çekilen Ermenistan ordusu önceki gün Laçın’ı da boşalttı. Yeni dönem ile ilgili ulusa seslenen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Birkaç ili savaşarak geri aldık, birkaç ili geri vermek zorunda kaldılar. Böylece Dağlık Karabağ sorununu çözdük” dedi. Aliyev, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıması için Fransa hükümetine çağrı yapan Fransız Senatosu’na tepki gösterdi: Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya’yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun.