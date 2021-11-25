Dünya Miçotakis Türkiyeyi ABDye şikayet etti Mültecileri durdurmak zorundalar
AVRUPA

Miçotakis Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Mültecileri durdurmak zorundalar

ABD medyasına açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti. "Türkiye'nin mültecileri durdurma zorunluluğu var." diyen Miçotakis, "Ben insanların niye Yunanistan'ı suçladığını anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Miçotakis Türkiyeyi ABDye şikayet etti: Mültecileri durdurmak zorundalar
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Washington Post'a verdiği demeçte Türkiye'yi şikayet etti.

"TÜRKİYE MÜLTECİLERİ DURDURMAK ZORUNDA"

Washington Post’a yaptığı açıklamasında "Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var" diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben insanların Türkiye’yi suçlaması yerine Yunanistan’ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor"

Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22-23 Kasım tarihlerinde Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtarırken, yine lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmeni de yakaladı.
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Dikili ilçesi açılarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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Yine Menderes ilçesi Özdere açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.
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Ayrıca, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli tekne ve can salı içerisindeki 136 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 3 şüphelide yakalandı.
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Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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İzmir’de Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Yunan ölüme itti: 274 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 274 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ile 3 şüpheli de yakalandı.

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DEKİ AGRESİF TAVRINI BIRAKMALI"

Öte yandan, Doğu Akdeniz'le ilgili de konuşan Miçotakis, "Eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz’de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur." dedi.

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