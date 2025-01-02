Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı

Milano'da, açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı.





Sigara içenlere yalnızlık şartı

Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak. Sigara içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.





Yasağa uymayanlara 40 ila 240 avro arasında para cezası uygulanacak.





İtalya’da sigara yasaklarının geçmişi

İtalya, 2005 yılından bu yana kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklıyor.





Ancak birçok şehirde, çocukların veya hamile kadınların yanında sigara içilmesini yasaklayan ek düzenlemeler olsa da bu yasakların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor.





Roma’daki restoranlarda açık hava masalarında sigara içmek yaygın bir uygulama olarak devam ediyor.





Milano’da yürürlüğe giren bu yasak, hem çevre kirliliği hem de pasif içiciliğin önlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.





Ancak uygulamanın başarıya ulaşıp ulaşmayacağı zamanla netleşecek.







