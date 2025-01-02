Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı

Milano'da açık alanlarda sigara içme yasağı başladı

09:272/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İtalya’nın en sert sigara yasağı yürürlükte.
İtalya’nın en sert sigara yasağı yürürlükte.

İtalya'nın Milano kentinde, 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayan uygulama yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, sokaklar dahil olmak üzere halka açık her yerde geçerli olacak ve kurallara uymayanlara 40 ila 240 Euro arasında ceza kesilecek.

Milano'da, açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı.


Sigara içenlere yalnızlık şartı

Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak. Sigara içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek.


Yasağa uymayanlara 40 ila 240 avro arasında para cezası uygulanacak.


İtalya’da sigara yasaklarının geçmişi

İtalya, 2005 yılından bu yana kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklıyor.


Ancak birçok şehirde, çocukların veya hamile kadınların yanında sigara içilmesini yasaklayan ek düzenlemeler olsa da bu yasakların uygulanmasında sıkıntılar yaşanıyor.


Roma’daki restoranlarda açık hava masalarında sigara içmek yaygın bir uygulama olarak devam ediyor.


Milano’da yürürlüğe giren bu yasak, hem çevre kirliliği hem de pasif içiciliğin önlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.


Ancak uygulamanın başarıya ulaşıp ulaşmayacağı zamanla netleşecek.



#İtalya
#Milano
#Sigara Yasağı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu görüntüleme ekranı