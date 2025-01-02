Afrika faaliyetlerini buradan yönetecek: Rusya çöle üs kuruyor

Rusya, Suriye’deki Hmeimim üssünü, paralı asker grubu Wagner’in Afrika'daki operasyonlarını yürüttüğü merkez olarak kullanıyordu. Wagner merkezinin de Libya’ya taşınacağı ve Afrika’ya yönelik çalışmaların buradan sürdürüleceği belirtiliyor. Nitekim uçuş verilerine göre geçtiğimiz günlerde el-Hadim üssünden Mali’nin Bamako kentine bir sevkiyat gerçekleştirildi. Rusya’nın bu yeni planlama ile Afrika dışında kendisine üs sağlayan Hafter’e desteğini artıracağı ve Akdeniz’deki gemilerini buradan kontrol edeceği de konuşuluyor. Bu durum İtalya ve NATO tarafından da tehdit olarak görülüyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bu durumun Akdeniz’de ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, “Moskova, Tartus’taki Suriye üssünden kaynaklarını Libya’ya taşıyor. Bu, bizim için iyi bir haber değil. Rusya’nın Akdeniz’deki gemi ve denizaltıları her zaman bir endişe kaynağıdır. Ancak bu varlıkların bin kilometre uzakta değil de hemen yanı başımızda olması çok daha büyük bir tehdit” ifadelerini kullandı. Uydu görüntülerine göre Tartus’ta demirlemiş olan bazı Rus savaş gemileri denize açılmış, gemilerin Libya’nın doğusundaki Tobruk limanına yönelmiş olabileceği iddia edilmişti.