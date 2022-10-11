Dünya Milli silahlar Afrikada denge değiştiriyor
AFRİKA

Milli silahlar Afrika’da denge değiştiriyor

Türkiye, savunma ürünleri ihracatı ve sanayii iş birlikleriyle Afrika devletlerinin savunma kapasitelerini de inşa ediyor. Doç. Dr. Mürsel Bayram, “Afrika devletlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğü ile ilgili hassasiyetlerini önemseyen Türkiye, kapsamlı askerî eğitim desteği ve yüksek teknoloji savunma sanayii ürünleriyle çatışma sahalarında güç dengesini meşru hükümetler lehine değiştirebiliyor” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Milli silahlar Afrika’da denge değiştiriyor
Doç. Dr. Mürsel Bayram.

2022 yılı başında 35 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacmi ile Afrika devletlerinin ana ticaret ve yatırım ortakları arasında yer almayı başaran Türkiye, savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılım neticesinde Afrika devletlerinin güvenlik ortağı olarak da öne çıkıyor.

  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü Afrika Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mürsel Bayram, konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmede bulundu. Bayram, şöyle konuştu:

SAVUNMAYA TÜRKİYE KATKISI

2020’de Türkiye’den Afrika’ya yaklaşık 83 milyon dolarlık savunma sanayii ürünü ihraç edilirken bu rakam bir yıl gibi kısa bir süre zarfında 288 milyon doların üzerine çıktı. En az 14 Afrika devleti, Türkiye’den muhtelif silah ve askerî araç ithal etti. Afrika devletlerinin Türk savunma sanayii ürünlerine her geçen gün daha fazla rağbet ediyor. Türkiye-Afrika savunma ilişkilerindeki canlanma, Afrika devletlerinin egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden çatışmaların son 20 yıl zarfında yoğunluk kazanmasıyla bağlantılıdır. Son dönemde Afrika’yı güvenliksizleştiren devlet içi ve devletlerarası çatışmalar söz konusu. Artan çatışma yoğunluğu, kıta devletlerinin savunma harcamalarına daha fazla bütçe ayırmalarını beraberinde getiriyor. Afrika devletlerinin toplam savunma harcamaları 2000 yılında 19 milyar dolar civarında iken 2021’de ulaşılan toplam savunma harcaması ise 60 milyar dolar civarındadır.

KÜÇÜK SİLAHLI GRUPLARLA MÜCADELE

Askerî harcamalardaki artış oranı çatışma bölgelerinde çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Türkiye'den bu silahları talep eden devletler daha çok terörle mücadele için istiyor. Merkezi hükümetler, Türkiye'nin ürettiği silahları tercih ediyorlar ki, küçük silahlı gruplarla mücadelede etkili olduğunu biliyorlar. Önümüzdeki süreçte bu talep daha da artacaktır. Türkiye, terörle mücadele kendi modeli oluştururken, tercih edilirliği de artıyor.

ASKERİ EĞİTİM DESTEĞİ

Afrika devletlerinin artan savunma gereksinimleri ile Türk savunma sanayii ürünlerine gösterdikleri ilgi arasında bir korelasyon olduğu söylenebilir. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı gibi maliyet-etkinlik ve fiyat-performans oranı açısından cazip silahlar üretebilen Türkiye, bu bağlamda Afrika devletleri için alternatif bir tedarikçiye dönüştü. Afrika devletlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğü ile ilgili hassasiyetlerini önemseyen Türkiye, kapsamlı askerî eğitim desteği ve yüksek teknoloji savunma sanayii ürünleriyle çatışma sahalarında güç dengesini meşru hükümetler lehine değiştirebiliyor.

GÜVENLİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME

Türkiye-Afrika güvenlik iş birliğinde dikkat çekici örnek Somali’dir. Türkiye, Mogadişu’daki TÜRKSOM üssünde ve Türkiye’de Somalili askerlere eğitim veriyor. Eğitilen toplam asker sayısının 15 bin civarında olması hedefleniyor. Türkiye’nin ana gayesi, Eş-Şebab ile mücadelede Somali’nin güvenlik altyapısını ve savunmasını güçlendiriyor.

TÜRKİYE TERCİH EDİLEN ASKERİ ORTAK

Terörle mücadelede etkili yüksek teknoloji savunma sistemleri üretebilen Türkiye, Afrika devletlerinin savunma kapasitelerini inşa etmeye yönelik adımlar attığı takdirde, her geçen gün daha fazla tercih edilen bir askerî ortak haline gelecek.”

  • İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER
  • Afrika ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta öne çıkan ülkeler şunlar:
  • *Uganda: Katmerciler Hızır TTZA
  • *Fas: Nurol Ejder Yalçın TTZA, Bayraktar TB2 SİHA
  • *Nijer: MKE Bora-12 keskin nişancı tüfeği, PMT76 makineli tüfek, Bayraktar TB2 SİHA, HÜRKUŞ uçağı
  • *Gana: Otokar Cobra 1-2 TTZA, Aselsan Şahingözü, elektro optik, Acar gözetleme radarı
  • *Somali: MKE PMT76 makineli tüfek, PMT76 piyade tüfeği, BMC kirpi TTZA, BMC aktan tankeri
  • *Çad: Bora-12 keskin nişancı tüfeği, PMT76 makineli tüfek, Nurol Ejder Yalçın TTZA
  • *Kenya: Katmerciler Hızır TTZA
  • *Moritanya: Bora-12 keskin nişancı tüfeği, PMT76 makineli tüfek
  • *Senegal: MKE KNT76 keskin nişancı tüfeği, Ejder Yalçın TTZA, Ejder Toma
  • *Tunus: BMC Kirpi, Nurol Ejder Yalçın, TUSAŞ Anka-SİHA
  • *Burkino Faso: MKE Bora-12 keskin nişancı tüfeği, PMT76 makineli tüfek, MEMAT mayın imha İKA,
  • *Mali: MKE Bora-12 keskin nişancı tüfeği, PMT76 piyade tüfek
  • *Nijerya: Asisguard SONGAR silahlı drone, Canik M2 QCB12.7 mm ağır makineli tüfek, Cobra TTZA, Aselsan Aselpod hedefleme podu
  • *Cezayir: Otokar Cobra TTZA
  • Ruanda: Otokar Cobra TTZA
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