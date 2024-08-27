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Mısır: Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısı ateşkes çabalarını zora soktu

Mısır, terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı ve bunun Gazze'de ateşkes çabalarını zora soktuğunu belirtti.

07:22 - 27/08/2024 Salı
AA
Itamar Ben Gvir
Itamar Ben Gvir

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben Gvir'in sinagog inşa etme çağrısının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

Filistin topraklarında İslam'a ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanlara yönelik söz konusu sorumsuz açıklamaların, bu topraklardaki durumu daha karmaşık ve gergin hale getirdiği ve Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları zora soktuğu bildirildi.

İsrail'in bir işgal devleti olarak hukuken Mescid-i Aksa'daki statükoya bağlı kalması, İslamiyet ve Hristiyanlık kutsallarını ihlal etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, gerilimi tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif açıklamalara son verilmesi istendi.

Söz konusu açıklamaların, Filistin meselesinin iki devletli formüle dayalı nihai çözümü ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması için büyük bir tehlike teşkil ettiği belirtildi.



#Mısır
#israil
#Mescid-i Aksa
#Gazze
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