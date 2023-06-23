Mısırlı siyam ikizleri için 17 saatlik operasyon: Birbirlerinden ayrıldılar

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mısırlı siyam ikizleri, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifi doğrultusunda ameliyata alındı.

Çocuk ve plastik cerrahileri, anestezi ve diğer ilgili birimlerden oluşan 31 kişilik uzman ekibin ameliyata katıldığını bildiren Rabia, sonuncusu 17 saat olmak üzere toplam 57 saat ve 4 aşamadan oluşan operasyonun tamamlandığını kaydetti.