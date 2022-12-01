MİT’ten Sincar'da nokta atış: PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi

MİT sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur, Irak’ın kuzeyinde öldürüldü. MİT, “Kinda Maraş” kod adlı teröristin Kandil’den gizli görevle Sincar’a gönderildiğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı. Terörist, içinde bulunduğu araç patlatılarak etkisiz hale getirildi. Örgüte 1990’lı yıllarda İngiltere’den katılan elebaşı, örgütün silahlı kanadıde uzun yıllarca faaliyet yürüttü. Örgütün istihbarat yapılanması “NLP” içerisinde 2016’da sorumlu seviyeye getirilen Onur, örgüt mensuplarına istihbarat eğitimi verdi. Irak ve Suriye’de örgütün sözde istihbarat sorumluları arasında yer alan terörist, Irak’ın Süleymaniye bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıların sorumluları arasındaydı.