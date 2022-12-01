MİT’ten Sincar'da nokta atış: PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi

Ekonomi

Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı: 20 saatlik hassas operasyon

Karadeniz gazı karaya biraz daha yaklaştı. Kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dev dağıtım haznesi ‘Peçenek’, denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme monte edildi. 20 saat süren operasyon ‘Peçenek’in bir milim bile kaymaması için bir cerrah hassasiyetiyle gerçekleşti.