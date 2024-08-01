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Dünya

MİT'ten tarihi arabuluculuk: Ankara'da ABD ile Rusya arasında casus takası

MİT, Ankara'da 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi.

Pınar Görgü
16:31 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:11 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, MİT koordinesinde Rusya ile ABD arasında esir takası gerçekleşiyor.
Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, MİT koordinesinde Rusya ile ABD arasında esir takası gerçekleşiyor.

MİT, Ankara'da ABD, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya, Belarus'un cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı takasını gerçekleştiriyor.


Takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan 1'er uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye getirilenlerden 2'si çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine de ABD'ye nakledilecek.

Son dönemin en kapsamlı takas operasyonu

MİT'ten yapılan açıklamada
, "Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir"
denildi.

Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi.



#Rusya
#ABD
#Ankara
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