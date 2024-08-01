MİT'ten tarihi arabuluculuk: Ankara'da ABD ile Rusya arasında casus takası

MİT, Ankara'da ABD, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya, Belarus'un cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı takasını gerçekleştiriyor.
Takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan 1'er uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye getirilenlerden 2'si çocuk 10 rehine Rusya'ya, 13 rehine Almanya'ya, 3 rehine de ABD'ye nakledilecek.
Son dönemin en kapsamlı takas operasyonu
Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi.