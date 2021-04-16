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Dünya Moskovada yaşayan Ruslar Karar gözden geçirilsin Türkiyede tatil yapmak istiyoruz
AVRUPA

Moskova'da yaşayan Ruslar: Karar gözden geçirilsin Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz

Rusya’nın Türkiye ile koronavirüs nedeniyle 15 Nisan -1 Haziran tarihleri arasında uçuşları askıya alması kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Moskova'da yaşayan Ruslar kararın gözden geçirilmesini talep ederek, "Türkiye'de tatil yapmak istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Moskovada yaşayan Ruslar: Karar gözden geçirilsin Türkiyede tatil yapmak istiyoruz
Moskova'da yaşayan Ruslar kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Türkiye uçuşlarına sınır getirilmesi Rusya’yı sarstı. Türkiye'de tatil yapma planları suya düşen Ruslar, Moskova yönetiminin kararı gözden geçirmesini talep etti. Başkent Moskova'da yaşayan Ruslar, Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığının 15 Nisan-1 Haziran itibarıyla geçici olarak kısıtlanmasını değerlendirdi.

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"MAYIS AYLARINDA VAZGEÇİLMEZ ADRESİMİZ TÜRKİYE"

Moskova'da yaşayan Marina adlı Rus vatandaşı,Türkiye uçuşlarına sınır getirilmesine ilişkin, "Tabi ki çok üzüldük. Bütün tanıdıklarım çok üzüldü. Biz Ruslar Türkiye’yi çok seviyoruz. Orada tatil yapmayı çok seviyoruz. Umarım yakında durum düzelir. Mayıs ayını Türkiye’de geçirmek isterdim. Mayıs aylarında vazgeçilmez adresimiz Türkiye'nin eşsiz koyları. Umarız karardan vazgeçilir" ifadelerini kullandı.

"SİDE'YE GİDECEKTİM, OLMADI"

Oksana adlı Rus vatandaşı da "Daha önce Türkiye’de tatil yaptım. Hatta Mayıs ayında da girtmeyi planlandım ancak, ülkemiz Türkiye'ye olan seyahata kısıtlama getirmiş" dedi.Oksana Türkiye'ye seyahat kısıtlaması konusunda geçen hafta uyarı aldıklarını ifade ederek, "Aslında geçen hafta Rus turistleri için Türkiye’ye kısıtlama geleceği konusunda uyarı almıştık. Son günlerde de Türkiye hava trafiğine kapatılması açıklandığında bütün planlarımız alt üst oldu. Biraz tuhaf bir karar. Side’ye gitmiştim. Yine gidecektim ama olmadı. Doğasına hayran kalmıştım. Ayrıca insanları da çok misafirperverdi. Her şey harikaydı. Merhaba Türkiye! Seni özlüyoruz. Artık tatil için Kırım’a gideceğiz" dedi.


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"ANTALYA FAVORİM ORADA TATİL YAPMAYI SEVİYORUM"

Rusya'nın Türkiye'ye yönelik aldığı sehayat kısıtlaması kararına son derece üzüldüklerini ifade eden Olga adlı genç ise, “Türkiye’ye gitmeyi ve denize girmeyi planlıyorduk.Önümüzdeki ay Türkiye’ye gidecektik. Bize Kırım’a gidin diyorlar ama Türkiye ile Kırım arasında büyük fark var. Ne kadar erken açılırsa o kadar iyi. Türkiye’de defalarca kez tatil yaptım. Antalya favorim. Orada tatil yapmayı çok seviyorum. Her şey dahil sistemine ise bayılıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE TATİL ZAMANLARI GÜZEL GEÇİYOR"

İgor adlı Rus vatandaşı ise, "Türkiye’nin hava trafiğine kapanması çok kötü bir fikir. Yanlış karardan dönülmesi gerekir. Bu yıl çok yorulduk. İnsanlar çok çalışıyor ve tatili hak ediyor. Bu yıl Türkiye’ye gidebileceğimi sanmıyorum. Ama gelecek yıl mutlaka gideceğim. Birkaç kez Türkiye’de tatil yaptım, Türkiye’de tatil zamanlarım her zaman çok güzel geçiyor.” ifadelerine yer verdi.


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"KARAR OLUMLU ANCAK, TÜRKİYE'Yİ MERAK EDİYORUM"

Öte yandan kısıtlamaların tam zamanında yapıldığı düşüncesinde olan Dmitriy Aleksandreviç ise, “Bence Türkiye’ye yönelik uçuşların kısıtlanması yerinde bir karardı. Oradaki koronavirüs dalgasının ne kadar ciddi olduğunu duyuyoruz. Bence Türk ve Rus yetkililer doğru bir karar aldı. Türkiye’de hiç tatil yapmadım ama Türkiye’ye giden çok arkadaşım var. Şu an öğrenciyim. Daha sonra mutlaka Türkiye’ye tatile gideceğim. Çünkü Türkiye'yi merak ediyorum” dedi.

533 BİN 200 KİŞİ TUR PAKETİ ALMIŞTI

Öte yandan, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye uçuşlarına getirilen kısıtlamanın turizm sektörü için bir şok etkisi yarattığını, yasağın geçerli olduğu dönemde çok sayıda turun satın alındığını ifade etti. Lomidze, yasak döneminde 533 bin 200 kişinin Türkiye’ye gitmeyi planladığını açıklamıştı.

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