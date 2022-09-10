MSB görüntüleri paylaştı: Ege'de göçmenlere Yunan zulmü İHA kamerasında

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.

Bunun üzerine olay, kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.

Bakanlık, İHA kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

OYNAT 00:45 Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik botu Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi.



MSB Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

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