Dünya MSB görüntüleri paylaştı Egede göçmenlere Yunan zulmü İHA kamerasında
AVRUPA

MSB görüntüleri paylaştı: Ege'de göçmenlere Yunan zulmü İHA kamerasında

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.

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Haber Merkezi AA
MSB görüntüleri paylaştı: Egede göçmenlere Yunan zulmü İHA kamerasında
MSB

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.

Bunun üzerine olay, kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.

Bakanlık, İHA kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti
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Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu düzensiz göçmenleri Türk karasularına itti
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik botu Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi.

MSB Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.


MSB paylaştı: Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
GÜNDEM
MSB paylaştı: Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi

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