MSB: PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkması yakından takip ediliyor

Terör örgütü TSK yaptı dedi ama gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na yönelik dış basına yalan haberler servis eden terör örgütleri oyunlarına bir yenisini daha ekledi. Tişörtü yanan bir çocuğun hastanedeki görüntülerini, 'TSK kimyasal silah kullanıyor' diye servis etti. Gerçek söz konusu videoyu inceleyen KBRN uzmanları tarafından ortaya çıkarıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, kimyasal silah iddialarıyla ilgili bir açıklama yapıp , 'Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır' ifadelerini kullanıldı.