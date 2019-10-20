Dünya MSB PKK/YPGli teröristlerin bölgeden çıkması yakından takip ediliyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: PKK/YPG'li teröristlerin bölgeden çıkması yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiği ve kesinlikle engelleme yapılmadığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Teröristlerin çıkış anları takip ediliyor.
Teröristlerin çıkış anları takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği bildirildi.

Teröristlerin çıkış anları takip ediliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • "Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.
  • Bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Resulayn’a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da bulunan hastalara tedavi desteği veriyor
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da bulunan hastalara tedavi desteği veriyor
Çekilmezlerse harekat devam eder

'Çekilmezlerse harekat devam eder'

Erdoğan: ABD'den beklentimiz, bu sefer sözlerine bağlı kalmaları.
Denizlide maç başladı

Denizli'de maç başladı

​Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Beşiktaş başkanını seçti!

Beşiktaş
başkanını seçti!

Tüm sandıklardan onu adı önde çıktı.
Yakından takip ediliyor

Yakından takip ediliyor

​MSB, teröristlerin çıkış anını gösteren fotoğrafları paylaştı.
Ateşkes süreci<br>iyi gidiyor

Ateşkes süreci
iyi gidiyor

Trump, 120 saatlik ateşkese ilişkin açıklama yaptı.
Utanmaz,<br>ahlaksız, alçaklar!

Utanmaz,
ahlaksız, alçaklar!

​Bakan Akar'dan kimyasal silah haberlerine tepki.
Terör örgütünden alçak plan

Terör örgütünden alçak plan

​Irak'tan 6 kamyon geldi, 'kimyasal' oyun devrede.
Zırhlı araca<br>roketatarlı saldırı

Zırhlı araca
roketatarlı saldırı

Teröristlerin saldırısında 5 asker yaralandı.
Halkı yerinden edip mayın döşüyorlar

Halkı yerinden edip mayın döşüyorlar

Tel Abyad'da biri çocuk üç sivil yaralandı.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Aileleri ikna etti

Aileleri ikna etti

300 bin TL ödülle aranan iki terörist teslim oldu.
Oyunu bozduk

Oyunu bozduk

"120 saat sonra bir tane bile terörist kalmayacak."
'Çıkmayın'<br>çağrısı yapıldı

'Çıkmayın'
çağrısı yapıldı

Terör örgütü çekilmemekte direniyor.
Dikkat çeken fotoğraf

Dikkat çeken fotoğraf

​YPG/PKK, tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış.
Hakkari'den<br>acı haber

Hakkari'den
acı haber

Çatışmada ağır yaralanan asker şehit oldu.
Sadece 8 lira

Sadece 8 lira

​Otomobil alacaklara güzel haber, yeni uygulama başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, Erdoğan'ın dün attığı bir tweeti alıntılayarak 'Terörizmi yenin' ifadesini kullandı. Trump'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından görüşmeye dair açıklama yaptı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Gündem

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler, Milley görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: Ambargo açıklaması yapanlar kapımıza gelecek
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: Ambargo açıklaması yapanlar kapımıza gelecek

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Teknik Üniversitesince Gelişim Yerleşkesi'nde düzenlenen 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açılış dersi verdi. Demir, Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesine ilişkin, "Son gelişmelerle de gördük, belli şekilde hedeflerimize ulaşmaya doğru gidiyoruz. Eğer bu sözler tutulmazsa ne olur? Operasyon devam eder. Biz kendi hedefimize ulaşana kadar bildiğimizi okuruz. Bugünlerde gördüğümüz gibi dostumuz çok az. O dost gibi görünenler, mesela geçen hafta ambargo açıklaması yapan ülkelerin bir kısmı yarın kapımıza bazı şirketlerle gelecek, geçmişte geldikleri gibi" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.