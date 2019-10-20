Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da bulunan hastalara tedavi desteği veriyor

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'den bölge halkına hizmet sürdürülüyor.
Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad’da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.#MSB#TSKpic.twitter.com/XSFHjtJfXL
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2019
Sağlık hizmeti desteği
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından, 'Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor' notuyla video paylaşıldı.
Videoda, Türk askerinin kucağında taşıdığı çocuğu ambulansa götürdüğü ve hastaların ambulans içinde tedavi edildiği anlar yer alıyor.