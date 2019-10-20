Dünya Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyadda bulunan hastalara tedavi desteği veriyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da bulunan sivillere sağlık desteği veriyor!

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da bulunan hastalara tedavi desteği veriyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' ile hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere hastalara tedavi desteğinin sağlandığı açıklandı. Sunulan sağlık desteğini Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Çocuklar başta olmak üzere hastalara sağlık desteği veriliyor.
Çocuklar başta olmak üzere hastalara sağlık desteği veriliyor.

'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da, Türkiye'den bölge halkına hizmet sürdürülüyor.

Sağlık hizmeti desteği

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından, 'Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor' notuyla video paylaşıldı.

Videoda, Türk askerinin kucağında taşıdığı çocuğu ambulansa götürdüğü ve hastaların ambulans içinde tedavi edildiği anlar yer alıyor.

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Yabancı Mensupları kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "

PYD’nin bıraktığı 750 DEAŞ’lının 195’i yakalandı. Amerika 120 saatlik sürenin sona erdiği salı akşamına kadar bize verdiği sözleri tutabilirse güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır ama bu söz bilaistisna yerine getirilmemiş olursa 120'nci saatin sona erdiği dakika, Barış Pınarı Harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik" dedi. Trump'ın mektubu ile ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, "Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

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