Müslüman profesörden skandal sözler: Irkçılığın kurbanı oldum

Profesör Aali Sheen, Manchester Havalimanında Grenoble'a uçmadan önce bir güvenlik görevlisiyle nasıl karşı karşıya geldiğini Manchester Evening News'e aktardı.

Profesör Sheen, sabah 8'deki uçuşu için güvenliğe ulaşmadan önce iki saat sıraya girdiğini söyledi ve bir güvenlik görevlisinin, daha küçük kemerli metal dedektör açık ve kullanılabilir olmasına rağmen tarayıcıda bir kuyruğa doğru işaret ettiğini belirtti.

Sheen şunları kaydetti: "Neden? dedim çünkü bizim bir sistemimiz var dedi. Bu nasıl bir sistem? diye sordum. Ona meydan okudum. Sebebini biliyordum. Bana göre açıktı. Sana söyleneni yap dedi. Bana gerçekten kaba davrandı ve ben de 'benimle böyle konuşma' dedim. Ona bana bir sebep vermesi gerektiğini söyledim."

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MÜSLÜMAN BİR AİLEYE DE AYNI MUAMELE YAPILDI

Sheen sözlerine şu şekilde devam etti: "Sonra çantalarımı toplayıp arkama baktığımda bariz Müslüman bir aile gördüm ve hepsi benimle aynı tarayıcıdan geçiyorlardı. Aynı kişi tarafından oraya yönlendiriliyorlardı. Diğer beyaz insanlar ise başka bir tarayıcıdan geçiyorlardı."

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