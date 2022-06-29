Müşterisinin saçını iki kez şampuanlayan İtalyan berberlere para cezası

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesindeki Bologna yakınlarındaki Castenaso belediye başkanı Carlo Gubellini ülkede yaşanan en şiddetli kuraklıklardan birinde suyu korumak için kuaför ve berberlerin müşterilerinin saçlarını iki kez şampuanlamalarını yasakladı ve 500 Euro'ya kadar para cezası kesileceğini söyledi. Gubellini'nin ülkede tasarruf önlemi alan tek belediye başkanı olduğu düşünülüyor.

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16 bin nüfusa sahip olan Castenaso, 10 kuaför ve berber dükkanına ev sahipliği yapıyor. Gubellini, yüksek tirajlı bir İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya şunları aktardı:

"Her müşteri için kullanılan su miktarını çarparsak, günde binlerce litreden bahsediyoruz. Castenaso küçük bir şehir. Bunun bir de büyük şehirlerde su tüketimi açısından ne anlama geldiğini bir düşünün."

FOTOĞRAF 7 Ülkenin en uzun nehri olan Po Nehrini kasıp kavuran kuraklık, hafifleme belirtisi göstermedi. Kuraklığa, özellikle güney Alpler'de kış aylarında normalden yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış neden oluyor. Bu da Po'ya akan kar erimesinin azalmasına katkıda bulunuyor. Durum o kadar vahim ki İtalya'nın bazı bölgelerindeki liderler olağanüstü hal ilan edilmesini isteyeceklerini söylediler. <br> Bazı kuzey kasabaları, su kaynaklarının kamyonlarla teslim edilmesini ve rezervuar seviyelerini eski haline getirmek için içme suyunun paylaştırılması için çağrıda bulundu. Po Nehri 2007, 2012 ve 2017 yıllarında kuraklık yaşadı ve bilim adamları, artan yaygınlıklarının iklim krizinin bir başka göstergesi olduğunu söylüyor. İtalyan Meteoroloji Derneği başkanı Luca Mercalli, \"Bu kuraklık, iklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı olan yüksek sıcaklığa ek olarak yağmur eksikliği ile tarihte benzersiz bir özelliğe sahip.\" dedi. Po Nehrini kuraklık vurdu: Herkes kaybolmasından endişeli İtalya'nın en uzun nehri olan Po Nehri kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Alışılmadık derecede düşük su seviyeleri domates ve karpuz üretiminden hidroelektrik enerjiye; içme suyundan, balıkçılığa kadar her şeyi etkiledi.

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