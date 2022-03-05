Dünya NATO alarm durumuna geçti 28 ülkeden 35 bin askerle gözdağı
AVRUPA

NATO alarm durumuna geçti: 28 ülkeden 35 bin askerle gözdağı

Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından NATO, Doğu Avrupa’daki alarm durumunu üst seviyeye çıkardı. Norveç’in ev sahipliğinde başlatılan iki tatbikata Türkiye ile birlikte 28 ülkeden 35 bin asker katılıyor. NATO’nun erken uyarı sistemi AWACS unsurları da Polonya semalarında kesintisiz uçuş yapıyor.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
NATO alarm durumuna geçti: 28 ülkeden 35 bin askerle gözdağı
NATO, alarm durumuna geçtiği Doğu Avrupa yaptığı tatbikatlarla hazırlık yapıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 10. gününde devam ederken NATO, alarm durumuna geçtiği Doğu Avrupa yaptığı tatbikatlarla hazırlık yapıyor.

Norveç’in ev sahipliğinde Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Gücü ile çok uluslu Cold Response tatbikatları icra ediliyor. 18 Mart’ta kadar sürecek olan tatbikata Türkiye ile birlikte 28 müttefik ülkeden 35 bin asker yer alıyor.

Tatbikatların ortak amacı Rusya’ya karşı caydırıcılık. 2020 yılında Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yapılamayan Cold Response (Soğuk Tepki) kış tatbikatı 2006 yılından bu yana iki yıl arayla düzenlenen planlı tatbikatlar arasında. Tatbikatın bu yılki planlamaları, 1980’lerden bu yana Norveç liderliğindeki en büyük askeri tatbikat ve 2022’de NATO çerçevesinde planlanan en büyük tatbikat olarak görülüyor.

3. KOLORDU GÖREV ALIYOR

Tatbikatta Türkiye’den de 3. Kolordu (HRF-Ani Müdahale Kolordusu) Mukabele Kuvveti’nin yüksek hazırlıklı unsurları arasında bulunuyor. TSK, NATO VJTF-2022 kapsamında “Öncü Müteakip Kuvvet Grubu Görevi”ni icra ediyor.

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