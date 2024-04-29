NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna NATO üyesi olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022'den bu yana 3'üncü kez Ukrayna'yı ziyaret eden Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
"Ukrayna aylardır silahsız"
Stoltenberg, Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında ise Zelenski'nin liderliğini ve Ukraynalıların cesaretini överek, 'liderlik ve cesaretin tek başına Rus güçlerini püskürtmeye yetmeyeceğini, silah ve mühimmata da ihtiyaç olduğunu' belirtti.