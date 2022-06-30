Dünya Stoltenbergden Rusyaya İsveç ve Finlandiya uyarısı Yanıt vermeye hazırız
AVRUPA

Stoltenberg'den Rusya'ya İsveç ve Finlandiya uyarısı: Yanıt vermeye hazırız

NATO Liderler Zirvesi'nin son oturumunun ardından Genel Sekreter Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'e karşı atacağı adımlara karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi. Stoltenberg, ayrıca iki ülkenin NATO'ya katılma protokolünün salı günü imzalanacağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukraynadaki savaşı durdurması gereken Başkan Putindir
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirveye ilişkin bir kez daha açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma protokolünü salı günü imzalayacağını söyledi.

NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin güçlenerek devam ettiğini, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçleriyle ilgili Rusya'nın atacağı adımlara karşı her türlü değişime hazır olduklarını kaydeden Stoltenberg, "Ukrayna'da gördüklerimiz Rusya'nın tam olarak bu savaşa yoğunlaşmış durumda olduğunu gösteriyor. Bu mesajı not aldık." diye konuştu.

"Rusya ile NATO arasında bir savaş olabileceğini, bunun yıkıcı ve çok daha kötü sonuçları olabileceğini biliyoruz." diyen NATO Genel Sekreteri, şu anda sadece Ukrayna özelinde de olsa Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir kriz ve savaş olduğunu, bunun daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Stoltenberg, "Son 10 yılın en büyük küresel kriziyle karşı karşıyayız. NATO olarak çatışmaları önlemeye, barışı garanti etmeye, vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Hedef, caydırıcılık yoluyla savaşı engellemek." ifadesini kullandı.

'TAHIL ÜRÜNLERİNİN ÇIKARILMASINDA TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR'

Küresel boyutta gıda krizi yaşandığını, gıda fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını, Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin deniz ve kara yoluyla çıkarılması için görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Stoltenberg, "Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasında Türkiye çok önemli bir rol oynuyor." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, Irak'taki NATO misyonunun terör örgütü DEAŞ'ın dönüşünü engellemek olduğunu, NATO olarak ilk defa Moritanya için güvenlik yardımı yapma kararı aldıklarını, terörizmle mücadelede kararlılık, dayanışma ve istihbarat paylaşımıyla ilerleme kaydettiklerini vurguladı.

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