NATO yüzde 5’te anlaştı: Savunmaya ayrılan para artıyor

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı zirvede, ilk olarak liderler aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile toplantının yapılacağı salonda bir süre ayaküstü sohbet etti. Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nı yaptı. Toplantı sonrasında yayınlanan bildiriye göre, 32 ülkenin lideri, kolektif savunma taahhüt eden NATO’nun 5. maddesine bağlılığını yineledi.





2035’E KADAR SÜRECEK

Bildiride, “Başta Rusya’nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidi ve süregelen terörizm tehdidi olmak üzere derin güvenlik tehditleri ve zorlukları karşısında birleşen müttefikler, Washington Antlaşması'nın 3. maddesi uyarınca bireysel ve kolektif yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere 2035 yılına kadar yıllık GSYH’nin yüzde 5’ini temel savunma gereksinimlerinin yanı sıra savunma ve güvenlikle ilgili harcamalara yatırmayı taahhüt etmekte” ifadesi kullanıldı.





HEDEF İKİ TEMEL YATIRIM

Yüzde 5’lik harcama hedefinin iki temel savunma yatırımını içereceği belirtilen bildiride, müttefiklerin GSYH’nin en az yüzde 3,5’ini “temel savunma gereksinimleri ve NATO “yetenek hedeflerini” karşılamak için ayırma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi. Bildiride ayrıca, geri kalan yüzde 1,5’lik harcamanın da “kritik altyapıyı korumak, sivil hazırlık ve dayanıklılık sağlamak ile savunma sanayi tabanını güçlendirmek” gibi yatırımlara ayrılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.





2029’DA GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Harcamaların 2029’da gözden geçirileceği kaydedilen bildiride, Ukrayna’ya destek sağlamaya yönelik taahhüt yinelenerek müttefiklerin savunma harcamaları hesaplanırken Ukrayna’nın savunmasına yönelik katkıların da denkleme dahil edileceği aktarıldı. Bildiride, transatlantik savunma sanayi iş birliğini hızla genişletme kararlılığı vurgulanarak, “Aramızdaki savunma ticaret engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız, ortaklıklarımızı savunma sanayii iş birliğini teşvik etmek için kullanacağız” ifadesine yer verildi.



