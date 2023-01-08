NATO’dan Sırbistan’ın Kosova'ya asker ve polis gönderme talebine ret.

Yerel televizyon kanalına konuşan Vucic, ülkesinin yaptığı "Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması" talebine, KFOR'dan gelen cevaba yönelik açıklamalarda bulundu.

Vucic, "(KFOR), BM'nin 1244 sayılı kararına atıfta bulunarak, Sırp ordusunun Kosova'nın kuzeyine geri dönmesine gerek olmadığına inandığını söyledi. KFOR cevabında, (Kosova'nın) kuzeyde olup bitenleri yakından takip ettiklerine yer veriyor ancak bölgede Sırp uyruklu çocukların vurulduğunu duyuyoruz." diye konuştu.

Vucic ayrıca, "KFOR'un görevinin barikatlarla ilgilenmek değil, bölgedeki Sırpların güvenliğini sağlamak" olduğunu kaydetti.

Kosova'nın güneyindeki Sırplara yönelik silahlı saldırı sonrası uluslararası toplumun temsilcilerinden hiçbir mesaj almadığını dile getiren Vucic, "Sırp çocuklara ateş açılması onları rahatsız etmedi. Bu, onların Sırp halkına karşı tutumlarını ortaya koyuyor. KFOR'dan farklı bir yanıt beklemiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

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Vucic, Kosova'daki Sırpların güvenliği söz konusu olduğunda, NATO ve AB'den "garanti" beklediklerini ifade ederek, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti'den hiçbir garanti istemedik çünkü onun sözleri Avrupa'da kimse için bir şey ifade etmiyor." diye konuştu.

Sırp ordusunun Kosova'daki Sırpları korumak zorunda bırakılmasını istemediklerini belirten Vucic, ordularının "eskiye göre on kat daha güçlü" olduğunu kaydetti.

Sırbistan'ın NATO'dan Sırp ordusu ve polisinin Kosova'da konuşlandırılması talebi

Sırbistan, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların ardından NATO'nun Kosova Gücüne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin bölgede konuşlandırılması talebinde bulunmuştu.

Vucic, "Kosova'nın kuzeyinde yaşayan, hayatta kalmak ve ailelerini korumak için mücadele eden vatandaşlarımıza 'teslim olmak yok' mesajını gönderiyorum. Bu, devletin kararıdır ve bunu bana gelecek herkes böyle bilmelidir. Şahsi olarak ödeyeceğim bedelden endişe etmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Öte yandan, Kosova'nın güneyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Strpce'de 6 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk 2 Kosovalı Sırp yaralanmıştı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir şüphelinin kısa sürede yakalandığı ve hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların Gracanica'da tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, Kosova'nın kuzeyinde 10-29 Aralık 2022'de kurdukları barikatlarla yolları trafiğe kapatmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde Pantiç'in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatların, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.