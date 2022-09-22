NAVTEX sonrası Yunanistan'da "Türkiye doğal gaz buldu" paniği

Türkiye'nin sismik araştırma gemilerinden Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı yayınlandı. Oruç Reis, 6 ay boyunca Akdeniz'de gaz rezervi arayacak. Oruç Reis'in çalıştığı alana yakın bir bölgede Albülhamid Han sondaj gemisi de çalışmalarını sürdürüyor. Yörükler 1 kuyusunda çalışma yapıyor, 7 Ekim tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Elde edilen bilgilere göre, iki geminin aynı noktada çalışması Yeni bir keşif mi var?" sorularını ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte bu iki geminin buradaki çalışmalarından yeni bir haber gelebilir. İki geminin çalışmaları Yunan basınının da gündeminde. "Abdülhamid Han'ın faaliyet gösterdiği Antalya Körfezi açıklarında doğal gaz yataklarının bulunduğuna yönelik işaretler var" bilgileriyle Yunan basınında haberler paylaşıldı.

REKLAM

GÜNDEM Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: 14 Kasım'a uzatıldı

Oruç Reis bir süredir Filyos limanındaydı. Modernize edilen gemi 3 boyutlu araştırma yapabilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra görevine başlayacak. Tüm bu gelişmeler gözlerin Antalya Körfezi'ne çevrilmesine sebep oldu.