SENDİKALARDAN DESTEK

Almanya’nın başkenti Berlin’de Neukölln ilçesi sakinleri, ırkçı neonazi saldırılara karşı yürüdü. “Nazilere Yer Yok” adı altında düzenlenen yürüyüş ve mitingde, yabancıların yoğun olarak yaşadığı semtte son dönemde artan ırkçı saldırılar protesto edildi. Hermannplatz meydanında başlayan ve Neukölln belediye binası önünde son bulan protesto eylemine pek çok sayıda sivil örgütün yanısıra bazı partiler ve sendikalar da destek verdi.

İŞYERLERİNE ZİYARET

Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte saldırıya uğrayan işyerleri de ziyaret edilerek dükkan sahiplerine yalnız olmadıkları mesajı verildi. Eylemciler, “Nazi terörünü durdurun”, “Komşularımıza karşı ırkçı kışkırtmalara son verilsin” yazılı pankartlar taşıdı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting Neukölln ilçesi belediye binası önünde yapılan konuşmalarla son buldu. Burada kalabalığa Hitler selamı veren bir provokatör gözaltına alındı.

Saldırı silsilesi



İlçede Arapların işlettiği “Damaskus” adlı fırının camları kırıldı. Kenan Yılmaz adlı Türk vatandaşın işlettiği “Classic Burger” isimli restoranın camlarına gamalı haç çizildi. Yine bir gazete bayi ve iki kafe ırkçı saldırıların hedefi oldu. Yakınlarda park halindeki yabancılara ait bazı araçların lastikleri kesici aletle delindi. Bölgedeki bir camiye bir ayda 4 saldırı tehdidi yapıldı.