Netanyahu Hamas'ı bir kez daha tehdit etti: İsrail medyasından 'başarısız saldırı' itirafı

21:0813/09/2025, Cumartesi
Hamas, lider kadronun İsrail'in Katar'daki suikastından sağ kurtulduğunu açıklamıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının yankıları sürerken bir kez daha tehditlerini yineledi. Netanyahu, Hamas liderlerini Gazze halkını düşünmemekle suçlayarak yeni saldırı yapılabileceğini açıkladı. İsrail basını ise Netanyahu'nun bu tehdidini Doha’daki saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'daki saldırının yankıları sürerken Hamas müzakere heyetine bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze halkını düşünmediğini öne sürdü.

Hamas üyelerine yönelik yeni saldırı tehdidi

Hamas heyetini ateşkes girişimlerini önlemekle suçlayan Netanyahu, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti.

"Netanyahu saldırının başarısızlığını kabul etti"

İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını, Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.



