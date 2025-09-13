Katil BM’de tehdit etti

Gazze’deki soykırımın sonlandırılması için arabuluculuk çabaları yürüten Katar’ın başkenti Doha’ya hava saldırısı düzenleyen İsrail, uluslararası toplumun tepkilerine aldırmadan tehditlerini sürdürüyor. Önceki gün Cezayir’in talebi üzerine olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Katar’da hedef alınan Hamas heyetinin "meşru politikacılar, diplomatlar veya temsilciler olmadığını" ve "7 Ekim’in planlayıcıları olduğunu" iddia etti. İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisine onay verdiğini, ancak Hamas’ın bunu kabul etmediğini savunan Danon, "Teröristler için ne Gazze’de, ne Tahran’da, ne de Doha’da güvenli bir sığınak yok. Teröristler için dokunulmazlık yok. Tarih, suç ortaklarına karşı nazik olmayacak" dedi. Katar’a Hamas’a karşı tavır alma çağrısı yapan Danon, "Katar ya Hamas’ı kınayacak, Hamas’ı sınır dışı edecek ve adalet önüne çıkaracak, ya da bunu İsrail yapacak" diye konuştu.