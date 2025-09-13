Katil BM’de tehdit etti

Katar’a saldıran İsrail, BM’de tehditlerini sürdürdü. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, “Teröristler için ne Gazze’de ne Tahran’da ne de Doha’da güvenli sığınak var. Katar ya Hamas’ı sınır dışı edecek ya da bunu İsrail yapacak” dedi.
Gazze’deki soykırımın sonlandırılması için arabuluculuk çabaları yürüten Katar’ın başkenti Doha’ya hava saldırısı düzenleyen İsrail, uluslararası toplumun tepkilerine aldırmadan tehditlerini sürdürüyor. Önceki gün Cezayir’in talebi üzerine olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, Katar’da hedef alınan Hamas heyetinin "meşru politikacılar, diplomatlar veya temsilciler olmadığını" ve "7 Ekim’in planlayıcıları olduğunu" iddia etti. İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisine onay verdiğini, ancak Hamas’ın bunu kabul etmediğini savunan Danon, "Teröristler için ne Gazze’de, ne Tahran’da, ne de Doha’da güvenli bir sığınak yok. Teröristler için dokunulmazlık yok. Tarih, suç ortaklarına karşı nazik olmayacak" dedi. Katar’a Hamas’a karşı tavır alma çağrısı yapan Danon, "Katar ya Hamas’ı kınayacak, Hamas’ı sınır dışı edecek ve adalet önüne çıkaracak, ya da bunu İsrail yapacak" diye konuştu.
"FİLSİTİN DEVLETİ OLMAYACAK"
Bir taraftan bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla uluslararası kanunları ve bu ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden İsrail, diğer yandan Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki ilhak adımlarını hızlandırıyor. Uluslararası güçlerin Filistin devletini tanımaya başladığı bir ortamda Batı Şeria’yı ilhaka başlayan İşgal Devleti’nin Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"nin ilerletilmesini onayladı. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait" ifadeleriyle Filistin'in kurulmasına izin vermeyeceklerini iddia etti. Maale Adumim yakınlarına 3 bin 401 yasa dışı konut yapılmasını öngören E1 planıyla yasa dışı yerleşim yerinin nüfusunu 70 bine ulaştırarak iki katına çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Netanyahu, "hem tarihi hem de demografik başarıya" eriştiklerini öne sürdü.