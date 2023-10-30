Netanyahu'nun savaş döneminde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapması dikkati çekiyor: Takıntılı birisi

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı konuşmada tahrif edilmiş Tevrat'tan yaptığı alıntıda korkunç bir benzetmede bulunarak İsrailoğulları'nın 3 bin yıl önce savaştığı Amâlika milletini Filistinlilere benzetti. Tahrif edilmiş Tevrat'taki bahsi geçen konuya dair Netanyahu'nun alıntıladığı ayetlerde ise şunlar yazıyor: "Şimdi gidin ve Amalek'in halkıyla savaşın. Sahip oldukları her şeyi yakıp yıkın ve asla merhamet göstermeyin. Hem erkekleri hem kadınları, bebekleri ve o bebekleri emziren kadınları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, develeri ve eşekleri gözünüzü kırpmadan katledin."