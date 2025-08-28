Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Netanyahu'nun 'soykırım' çıkışına Ermenistan'dan ilk tepki: Paşinyan resti geçti

Netanyahu'nun 'soykırım' çıkışına Ermenistan'dan ilk tepki: Paşinyan resti geçti

15:4728/08/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Paşinyan ve Netanyahu
Paşinyan ve Netanyahu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımlamasının, Ermenistan'ın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu
, 26 Ağustos'ta katıldığı bir podcast programında 1915 olaylarını
"Ermeni Soykırımı"
olarak nitelendirdi.

Türkiye, Netanyahu'unun bu açıklamasını kınayarak reddetti. Ermenistan Başakanı Nikol Paşinyan'dan da buna ilişkin kritik açıklamalar geldi.


"Netanyahu'nun bu açıklamasının Ermenistan'ın çıkarlarıyla ilgisi yok"


Paşinyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı bir podcast programında, 1915 olaylarını
"Ermeni Soykırımı"
olarak nitelendirilmesine ilişkin soruyu,
"Netanyahu'nun açıklamasının Ermenistan'ın veya Ermeni halkının çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmadığı aşikar."
şeklinde yanıtladı.

"Soykırım tanımı, Ermenistan'a hiçbir fayda getirmez"


Netanyahu'nun açıklamasını
"pazarlık kozu"
olarak nitelendiren Paşinyan, 1915 olaylarının bazı ülkelerce "soykırım" olarak tanınmasının Ermenistan'a hiçbir fayda getirmediğini vurguladı.

Türkiye, açıklamayı reddetti


Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti.


Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının "geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik" bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen "soykırımdaki" rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.


"Bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz"


Açıklamada, "Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.


#İsrail
#netanyahu
#paşinyan
#ermenistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?