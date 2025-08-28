Netanyahu'nun 'soykırım' çıkışına Ermenistan'dan ilk tepki: Paşinyan resti geçti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımlamasının, Ermenistan'ın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.
Türkiye, Netanyahu'unun bu açıklamasını kınayarak reddetti. Ermenistan Başakanı Nikol Paşinyan'dan da buna ilişkin kritik açıklamalar geldi.
"Netanyahu'nun bu açıklamasının Ermenistan'ın çıkarlarıyla ilgisi yok"
"Soykırım tanımı, Ermenistan'a hiçbir fayda getirmez"
Türkiye, açıklamayı reddetti
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının "geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik" bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen "soykırımdaki" rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.
"Bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz"
Açıklamada, "Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.