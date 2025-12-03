Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Netenyahu ateşkesi yine tanımıyor: Gazze'ye saldırı tehdidi

Netenyahu ateşkesi yine tanımıyor: Gazze'ye saldırı tehdidi

23:153/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor
İsrail, ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ni hedef alacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, İsrail işgalindeki Refah şehrinde mahsur kalan ve Tel Aviv’in ateşkes anlaşmasına rağmen geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışma sonrası saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerek ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni hedef alacaklarını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altında olan Refah şehrinde, ateşkes anlaşmasına rağmen Tel Aviv yönetiminin geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çıkan çatışmada biri ağır 5 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Refah şehrinde
"Sarı Hattın"
İsrail işgali altındaki tarafında tünellerden 3 Filistinlinin çıktığı ileri sürülmüştü.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki eleştirilere rağmen son iki haftada saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'ta mahsur kalan Filistinli savaşçılardan 3'ünün, İsrail askerlerine saldırdığı ve bir zırhlı personel taşıyıcıya patlayıcı yerleştirdiği iddia edilmişti.


Refah'ta mahsur kalan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'tın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti. Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu, son 2 haftada Refah'ta mahsur kalan Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmış, bu saldırılarda 40'tan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin de alıkonulduğunu açıklamıştı.



#Binyamin Netanyahu
#Gazze Şeridi
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık PPK toplantısı detayları