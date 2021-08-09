New York Times Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme planının aynen devam edeceğini yazdı

ABD'den Taliban itirafı: 1 ABD askerine karşılık 1000 Taliban milisi öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump 1 ABD askerinin öldürülmesi sonucu Taliban güçleriyle yürütülen barış müzakerelerini sona erdirdiğini açıklarken ABD Dışişleri Bakanı Pompeo katıldığı bir televizyon programında 1 ABD askerine karşılık 1000 Taliban milisi öldürdüklerini söyledi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın Perşembe günü bir ABD askerinin de öldüğü intihar saldırısı düzenlediğini söyleyen Trump önceki gün yaptığı açıklamada 'Derhal toplantıyı iptal ettim ve barış müzakerelerini sona erdirdim' ifadelerini kullanmıştı. Trump, 'Artıramadılar, daha da kötü hale getirdiler! Bu son derece önemli barış görüşmeleri sırasında bir ateşkese razı olamıyorlarsa ve hatta 12 masum insanı öldürüyorlarsa, o zaman muhtemelen anlamlı bir anlaşma müzakere edecek güçleri de yoktur. Daha kaç yıl savaşmak istiyorlar?' ifadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Taliban'ın 1 Amerikan askerinin ve 10'dan fazla sivilin ölümüne neden olan son saldırıyı düzenleyerek 'sınırı aştığını' savundu. Pompeo katıldığı bir televizyon programında 'Son 10 günde onlardan 1000 kişiyi öldürdük' açıklamasını yaptı.



