Nijer’den dört büyükelçiliğe yaptırım: Cunta sözcüsü duyurdu iş birliği anlaşmaları da feshedildi

Nijer'den dört büyükelçiliğe yaptırım
ABD Başkanı Joe Biden dün Nijer’in bağımsızlığının 63’üncü yıl dönümünü kutladığı mesajında, ABD’nin Nijer halkı ve sivil yönetiminin yanında olduğunu belirterek, “Nijer halkının liderlerini seçme hakkı var. Özgür ve adil seçimlerle iradelerini gösterdiler ve bu karara saygı duyulmalıdır” dedi. Demokratik değerler, anayasalar düzen, adalet ve barışçıl toplanma hakkının ABD ve Nijer arasındaki ortaklık için esas olduğunu belirten Biden, “Başkan Mohamed Bazoum ve ailesinin derhal serbest bırakılmasını ve Nijer’in güçlüklerle kazanılmış demokrasisinin korunması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.