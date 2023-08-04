Nijer’den dört büyükelçiliğe yaptırım: Cunta sözcüsü duyurdu iş birliği anlaşmaları da feshedildi

Ülkedeki cunta yönetimi, devrik lider Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un geri getirilmesi için uluslararası baskı yapan 4 ülkeye yaptırım uyguladı. Cunta sözcüsü Albay Amadou Abdramane, devlet kanalında yaptığı açıklamada, “Nijer’in Fransa, Nijerya, Togo ve ABD’deki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçilerinin görevlerine son verildi” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki cunta yönetimi, devrik lider Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un geri getirilmesi için uluslararası baskı yapan 4 ülkeye yaptırım uyguladı. Cunta sözcüsü Albay Amadou Abdramane, devlet kanalında yaptığı açıklamada, “Nijer’in Fransa, Nijerya, Togo ve ABD’deki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçilerinin görevlerine son verildi” ifadelerini kullandı.

Nijer’de cunta yönetimi, Afrika’nın Sahel bölgesinde aşırıcılıkla savaşmak için bin 500 askeri bulunan Fransa ile olan 5 askeri iş birliği anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Bu kararın, çoğu Nijer’de konuşlanmış Fransız birliklerini kovan Mali ve Burkina Faso’nun cunta yönetimlerinin kararıyla benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Nijer’de cunta yönetimi, Afrika’nın Sahel bölgesinde aşırıcılıkla savaşmak için bin 500 askeri bulunan Fransa ile olan 5 askeri iş birliği anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Bu kararın, çoğu Nijer’de konuşlanmış Fransız birliklerini kovan Mali ve Burkina Faso’nun cunta yönetimlerinin kararıyla benzerlik göstermesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden dün Nijer’in bağımsızlığının 63’üncü yıl dönümünü kutladığı mesajında, ABD’nin Nijer halkı ve sivil yönetiminin yanında olduğunu belirterek, “Nijer halkının liderlerini seçme hakkı var. Özgür ve adil seçimlerle iradelerini gösterdiler ve bu karara saygı duyulmalıdır” dedi. Demokratik değerler, anayasalar düzen, adalet ve barışçıl toplanma hakkının ABD ve Nijer arasındaki ortaklık için esas olduğunu belirten Biden, “Başkan Mohamed Bazoum ve ailesinin derhal serbest bırakılmasını ve Nijer’in güçlüklerle kazanılmış demokrasisinin korunması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.