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Dünya

Nijerya ordusundan hava operasyonları: Yüzden fazla Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya Hava Kuvvetlerince (NAF), ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında yüzden fazla terörist etkisiz hale getirildi.

07:45 - 27/11/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Punch gazetesinin haberine göre, NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun "Hadin Kai" operasyonunda Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonları düzenlediğini belirtti.


Gabkwet, operasyonlarda aralarında aranan Boko Haram elebaşı Ebu Esad'ın da bulunduğu yüzden fazla teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin sığındığı kampların imha edildiğini bildiren Gabkwet, örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.


Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.


Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.




#Boko Haram terör örgütü
#Nijerya
#operasyon
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