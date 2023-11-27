Nijerya ordusundan hava operasyonları: Yüzden fazla Boko Haram üyesi öldürüldü

İşgalci güç İsrail'in Gazze'de son 50 günde geçen yüzyılda örneğine az rastlanacak bir hız ve sürede insan öldürdüğü belirtildi. ABD yapımı bir tonluk bombalarla Gazze'de 15 bin noktayı vuran İsrail, ancak Vietnam ya da 2. Dünya Savaşı'ndaki sivil ölümleriyle karşılaştırılabilecek bir katliama imza attı.