Nijerya'daki intihar saldırısında 5 asker hayatını kaybetti: Savunma Bakanı emir verdi

Nijerya'daki intihar saldırısında 5 asker hayatını kaybetti: Savunma Bakanı emir verdi

18:4016/12/2025, Salı
Savunma Bakanı Christopher Musa
Nijerya'nın Borno eyaletindeki askeri üsse intihar saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirirken, Savunma Bakanı Christopher Musa saldırıdan önce askerlere yol kontrol noktalarından çekilme ve ormanlık alanlara konuşlanma emri verdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Pulka bölgesindeki askeri üsse intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, Boko Haram üyeleri bölgede bu tür saldırılar düzenliyor.

Öte yandan ülkede yeni atanan Savunma Bakanı Christopher Musa kısa bir süre önce askerlerin yol kontrol noktalarından çekilmesi ve teröristlerle doğrudan yüzleşmek üzere ormanlık alanlara yeniden konuşlandırılması emrini verdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.



