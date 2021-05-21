​Normalleşmeye Rum sabotajı

Haritada gambot diplomasisi ile daha önce engellenen gemiler ve tarihleri yer alıyor.

Avrupa ile ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla birlikte Rumlar yeniden devreye girdi. Rumlar, hem AB hem de Yunanistan ile süren görüşmeleri engelleyecek girişimlere başladı.

Yunanistan ve Rum lobisinin çabalarıyla Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye ile müzakereleri askıya alma önerisi çıkarılırken, İtalyan araştırma gemisi Odin Finder’ın Doğu Akdeniz’de sismik araştırma yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Haziran ayında yapılması planlanan AB liderler zirvesi yaklaşırken Yunanistan ve Rum ikilisi tacizlerini arttırdı.

İTALYAN GEMİSİ DEVREDE

GKRY açıklarında bulunan Odin Finder gemisi limandan ayrıldı. Odin Finder’ın, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nden aldığı izinlerle Doğu Akdeniz’de Türk deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetlerini başlatmaya hazırlandığı öne sürüldü. Geminin, Türkiye yerine Yunanistan ve GKRY’den aldığı izinlerle Türkiye kıta sahanlığında yapmak istediği faaliyetler daha önce Türkiye’nin egemenlik haklarının kasıtlı ihlali sayılarak Türk Deniz Kuvvetleri tarafından gambot diplomasisiyle engellenmişti.

DÜŞMANCA PROVOKASYON

Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında AB’nin haziran ayında yapılacak liderler zirvesi yaklaşırken, Doğu Akdeniz’de yeni tacizlere hazırlanıldığını gösteren olası böyle bir adımın bölgede hakça paylaşım arayışlarının arttığı bir dönemde “düşmanca provokasyon” olarak nitelendi.

ODİN FİNDER 2 KEZ ENGELLENDİ

Türkiye, Odin Finder’ı 2013 ve 2017 yıllarında iki kez engellemişti. Gambot diplomasisiyle (savaş gemisi ile caydırma) Odin Finder son olarak 17 Aralık 2017’de Türkiye kıta sahanlığı içerisinde yer alan Girit Adası doğusu, Kıbrıs batısı arasında, Antalya açıklarındaki bir alanda Türk savaş gemileriyle püskürtülmüştü. Türkiye, son 20 yılda Mavi Vatan’da GKRY ve Yunanistan adına araştırma faaliyeti yürütmek isteyen 20 gemiyi gambot diplomasisiyle engelledi.